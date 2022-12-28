Вице-президент РФС Соловьев о переходе в Азию до 31 декабря: «Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Вице-президент РФС рассказал о ситуации с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если мы принимаем решение о выходе, то до 31 декабря их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

Если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года», — сказал Денис Соловьев.

РФС перенес голосование по переходу из УЕФА в АФК. Его планируют провести до 31 декабря

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8 комментариев

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i.rimma
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Сидеть и ждать когда нам разрешать играть в футбол биатлон...лучше пробовать что есть
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Кино Музыка
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Какое решение, нас и так убрали.
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Гусеконь
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а какой регламент если кого-то незаконно отстраняют от отбора? как ФИФА на это должен реагировать?
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-= Masteryuga =-
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Ответ Ебздрогыч
Может им устроют корпоратив нормальный, чтобы они там всем очумелым коллективом напились и проснулись числа 2-3 января и не успели бы дел натворить!
В оправдание потом скажут "Бес попутал, сограждане!"
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Damir Zz
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Ответ Ебздрогыч
Может им устроют корпоратив нормальный, чтобы они там всем очумелым коллективом напились и проснулись числа 2-3 января и не успели бы дел натворить!
В том и штука что они там все эти решения принимают явно не на трезвую голову
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Виталий Желтоусов
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Считаю странным принимать решения такого рода в самый последний момент.
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Ебздрогыч
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Может им устроют корпоратив нормальный, чтобы они там всем очумелым коллективом напились и проснулись числа 2-3 января и не успели бы дел натворить!
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Даниил Васин
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Надеюсь, с этой идеей вы потеряете лет 5
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