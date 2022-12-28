Вице-президент РФС Соловьев о переходе в Азию до 31 декабря: «Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода»

Вице-президент РФС рассказал о ситуации с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если мы принимаем решение о выходе, то до 31 декабря их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

Если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года», — сказал Денис Соловьев.

РФС перенес голосование по переходу из УЕФА в АФК. Его планируют провести до 31 декабря

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