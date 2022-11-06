Газинский забил в 4-м матче подряд за «Урал». У него 5 мячей на этом отрезке

Теги Локомотив премьер-лига Россия Урал Юрий Газинский Футбол

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский забивает в четвертом матче подряд.

Сегодня 33-летний хавбек забил «Локомотиву» в 16-м туре Мир РПЛ (2:2).

В последних четырех матчах Газинский также забивал в ворота «Сочи», «Крыльев Советов» в Премьер-лиге, а также оформил дубль в матче Фонбет Кубка России с «Сочи».

Всего в текущем сезоне полузащитник «Урала» забил 5 мячей и отдал две голевые передачи. Его статистика – здесь.

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