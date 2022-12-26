Агент Сафонов о Самошникове в «Зените»: «Это просто агентские игры, возможно. Он вроде с «Локо» договорился»

высказался о возможном переходе защитника « » в «Зенит».

– Самошников – игрок хорошего уровня. Насчет того, усиление ли это – трудно сказать. Я знаю информацию, что он вроде как с «Локомотивом» договорился. Поэтому немного удивлен интересу «Зенита» к нему. Вполне возможно, что это просто агентские игры. В целом он же игрок сборной России, с паспортом, так что почему бы и нет?

– Выиграл бы он конкуренцию в « »?

– Не уверен, что он сильнее Караваева. К тому же есть и Круговой еще. Собрать всех крайних в одной команде тоже как-то не совсем правильно. Я думаю, он сейчас не слабее Кругового. Караваев более сильного уровня игрок, чем Самошников, на мой взгляд.

Но у каждого тренера свои взгляды. Да и непонятно, как там с травмами у кого будет. «Зениту», думаю, сверхскамейка не нужна. Сейчас же ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы – зачем она им?

– Как вы считаете, в какой клуб лучше перейти Самошникову?

– С финансовой точки зрения, «Зенит» может предложить лучше условия. Да и лучше бороться за чемпионство, чем за вылет. Тут и турнирная ситуация.

А с точки зрения конкуренции, лучше идти в « ». Там наверняка будет больше игрового времени. Он уже не мальчик, возраст – самый сок для футболиста, – сказал футбольный агент.