Тарпищев об РФС в Азии: «Мы с детства работали по европейским стандартам, привыкли. Сломаем все методики, перейдя в азиатскую лигу»

Шамиль Тарпищев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– Футболисты готовятся к переходу в Азию. Насколько это оправданное решение? Другие виды спорта тоже об этом подумывают.

– Очень много «но», чтобы выражать однозначное мнение по этому вопросу. Во-первых, непонятно как это будет воспринято международными организациями и , с учетом их большого влияния. Если говорить о футболе, то это тоже вопрос сложный. В каких турнирах мы будем принимать участие? Как подвести календарь под чемпионат России? Подготовка разная, климатическая составляющая разная, адаптация разная.

Самый яркий и свежий пример – чемпионат мира в Катаре. Почти ни одна команда не смогла провести турнир ровно и без спадов. Даже два подряд матча на одном уровне никто не провел. Потому что физически команды подошли к турниру неидеально, плюс наложились климатические условия. Чтобы играть на максимуме в таком климате, оптимально нужно три недели подготовки. Все упирается в адаптацию к новым условиям. В Европе сейчас зима, как и в России, а в Катаре – жара. Поэтому переходить или нет – должны решать специалисты в соответствующем виде спорта, но вопросов очень много. Получается, жить придется в России, а играть, условно, в Иране? Или необходимо построить какие-то центры, чтобы иметь возможность акклиматизироваться перед стартами? И так, и так будут проблемы.

– Мы скорее Европа, чем по климату и территориальной расположенности?

– Да, мы с детства работали по европейским стандартам. У нас организм привычен к тому режиму, который мы сформировали сами с первых шагов обучения. А перейдя в азиатскую лигу, мы все методики сломаем. К чему это приведет?

– Вы скорее против, чем за, правильно я понимаю?

– Нет, для каких-то видов спорта это можно использовать, где адаптация не играет такой роли, где меньше выносливости в сочетании с быстротой, потому что, еще раз подчеркну, жить здесь, а играть там и все время так переключаться – это для организма не очень хорошо, – сказал президент Федерации тенниса России.

Ранее РФС перенес голосование по вопросу перехода из в АФК на 31 декабря.

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