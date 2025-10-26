Нани считает, что Ямаля не стоит сравнивать с Месси и Роналду: «Иначе мы разрушим то, каким хотели бы видеть Ламина. Давление убивает игроков»

Нани объяснил, почему не стоит сравнивать Ямаля с Месси и Роналду.

– Ламин находится на превосходном уровне, и ему всего 18 лет. Как вы думаете, он когда-нибудь достигнет успеха Криштиану или Месси?

– Месси и Криштиану?.. Мы не можем говорить об этом сейчас, мы не должны этого делать, потому что мы разрушаем то, каким хотели бы видеть [Ламина]. Мы не должны сравнивать или противопоставлять его Криштиану Роналду или Месси . Месси и Криштиану Роналду многое делали очень хорошо. Игроки, которые будут после них, пусть тоже делают свое дело. И мы будем им аплодировать.

Мы не должны сравнивать. Мы каждый год сравниваем кого-то. Появляется хороший игрок, и мы говорим: «Это новый Криштиану». Появляется другой... «Это новый Месси». И что происходит дальше? Я больше их не вижу. И почему? Потому что давление убивает игроков. Я предпочитаю не сравнивать, чтобы не создавать ложных ожиданий от молодых игроков, – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.