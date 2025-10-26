  • Спортс
  Пенальти в класико отменен верно, считает экс-судья Итурральде: «Именно Винисиус атаковал то место, куда ставил ногу Ямаль»
Пенальти в класико отменен верно, считает экс-судья Итурральде: «Именно Винисиус атаковал то место, куда ставил ногу Ямаль»

Пенальти в класико отменили верно, считает экс-арбитр.

«Реал» принимает «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм). 

На 2-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после контакта с ногой Ламина Ямаля. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо указал на 11-метровую отметку, но отменил решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов. 

«Офсайда не было; пенальти не назначили из-за фола Винисиуса. Даже если Ламин Ямаль не полностью поставил ногу, именно Винисиус атаковал то место, куда ставил ногу Ламин... Так что это фол Винисиуса», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Эдуардо Итурральде Гонсалес
