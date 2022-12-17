«Локомотив» может купить Самошникова. С защитником договорились, в «Рубин» еще не обращались

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Защитник «Рубина» Илья Самошников может перейти в «Локомотив». 

Железнодорожники достигли договоренности с окружением игрока и с ним самим, но еще не обращались в казанский клуб, сообщает Metaratings.ru. 

Москвичи не ожидают, что с трансфером игрока возникнут сложности на фоне смены руководства в «Рубине», так как срок контракта защитника истекает летом 2023 года.

В «Локомотиве» надеются закрыть сделку, как только новое руководство «Рубина» приступит к работе.

В текущем сезоне Первой лиги Самошников провел 15 матчей и забил 1 гол. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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