«Локомотив» может купить Самошникова. С защитником договорились, в «Рубин» еще не обращались

Защитник «Рубина» может перейти в « ».

Железнодорожники достигли договоренности с окружением игрока и с ним самим, но еще не обращались в казанский клуб, сообщает Metaratings.ru.

Москвичи не ожидают, что с трансфером игрока возникнут сложности на фоне смены руководства в «Рубине», так как срок контракта защитника истекает летом 2023 года.

В «Локомотиве» надеются закрыть сделку, как только новое руководство « » приступит к работе.

В текущем сезоне Самошников провел 15 матчей и забил 1 гол. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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