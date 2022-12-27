Аргентинский сценарист о поведении Эмилиано Мартинеса: «Для аргентинцев французы слишком мягки, а мы для них слишком экстремальны»

Аргентинский сценарист объяснил поведение Эмилиано Мартинеса после победы на .

– – символ аргентинской страсти. Его празднования показали все преувеличения, которые присущи нам, особенно когда речь идет о футболе. Во Франции часто указывали на его оскорбления и неуважение. Но в Аргентине порог терпимости к тому, что считается вульгарным, несравним с тем, как относятся к подобному во Франции.

Если мы и можем в чем-то винить Мартинеса, так это в его довольно непристойном жесте с наградой лучшему вратарю турнира. Ему не стоило этого делать на глазах тысяч людей. Но когда он говорил, например, о Тчуамени, у него не было намерения оскорбить игрока. Это своеобразный способ самовыражения аргентинцев, который может быть трудно понять тем, кто не воспитывался в нашей культуре.

Для аргентинцев французы слишком мягки, а для французов аргентинцы слишком экстремальны. Это спортивное и культурное противостояние. То, что делал Мартинес, – даже не четверть от того, что можно увидеть на аргентинских стадионах каждые выходные. Моя семья болеет за « », и я уверяю вас: джентльмены, благородные в обычной жизни, становятся похожими на диких зверей, как только начинается игра.

– Это зависит от того, побеждаем мы или проигрываем.

– Точно. Аргентинцы победили и поэтому празднуют с избытком, даже перегибают палку, в то время как французы, оказавшиеся в роли проигравших, ищут оправдания. Такова игра, это инфантилизм, который пробуждает в нас футбол. Главное, что, независимо от результата, футбол совершенно ничего не меняет в нашей жизни, – сказал Сантьяго Амигорена в интервью французскому изданию So Foot.

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

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