Аргентинский сценарист о поведении Эмилиано Мартинеса: «Для аргентинцев французы слишком мягки, а мы для них слишком экстремальны»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу высшая лига Аргентина Бока Хуниорс ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Орельен Тчуамени Футбол

Аргентинский сценарист объяснил поведение Эмилиано Мартинеса после победы на ЧМ-2022.

Эмилиано Мартинес – символ аргентинской страсти. Его празднования показали все преувеличения, которые присущи нам, особенно когда речь идет о футболе. Во Франции часто указывали на его оскорбления и неуважение. Но в Аргентине порог терпимости к тому, что считается вульгарным, несравним с тем, как относятся к подобному во Франции.

Если мы и можем в чем-то винить Мартинеса, так это в его довольно непристойном жесте с наградой лучшему вратарю турнира. Ему не стоило этого делать на глазах тысяч людей. Но когда он говорил, например, о Тчуамени, у него не было намерения оскорбить игрока. Это своеобразный способ самовыражения аргентинцев, который может быть трудно понять тем, кто не воспитывался в нашей культуре.

Для аргентинцев французы слишком мягки, а для французов аргентинцы слишком экстремальны. Это спортивное и культурное противостояние. То, что делал Мартинес, – даже не четверть от того, что можно увидеть на аргентинских стадионах каждые выходные. Моя семья болеет за «Бока Хуниорс», и я уверяю вас: джентльмены, благородные в обычной жизни, становятся похожими на диких зверей, как только начинается игра.

– Это зависит от того, побеждаем мы или проигрываем.

– Точно. Аргентинцы победили и поэтому празднуют с избытком, даже перегибают палку, в то время как французы, оказавшиеся в роли проигравших, ищут оправдания. Такова игра, это инфантилизм, который пробуждает в нас футбол. Главное, что, независимо от результата, футбол совершенно ничего не меняет в нашей жизни, – сказал Сантьяго Амигорена в интервью французскому изданию So Foot.

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

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29 комментариев

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jxmazefan
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Ответ Arthur Jacob
Льорис то каталонец
Каталонец это новый этнос?
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Cantstoped
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Ответ GuruFutbola
На спортсе некоторые кринжеботы тоже до сих пор пукан не могут потушить 🤣
Я Люблю Пятипалый Пенис Мартинеса.
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Cantstoped
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Мартинес просто показал какой большой пятипалый у него Пенис, что все набросились то? У вас у самих такой есть?
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Spaten
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Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
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Кирилл Голивец
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Ответ Блуждающий странник
На самом деле кому что ближе. Латиносы настоящие и этим подкупают, посмотрите любые ролики как в Аргентине смотрели матчи ЧМ это настоящая история, люди живут футболом. Говорят, что думают, лично я бы сам не отказался от такого навыка, сколько было ситуаций в жизни когда нужно было ответить грубо, но уверял себя это воспитание и уважение, а на самом деле слабость мешала, страх выглядеть неправильно в глазах окружающих. Кому-то кажется быдло, ребят, оно ведь так и есть, там нищета и разруха и футбол их смысл жизни, аристократам там появиться неоткуда. И кому что ближе, напускное уважение, которого на самом деле нет как у Голландии или такая грубость на эмоциях, а на деле любовь ко всему, которая присуща латиносам
Ближе то, как хотите, чтобы относились к вам. Лицемерие не может физически уничтожить. А вот прогулка ночью по кварталам Мытищ с их искренними жителями особенно в 90-е могла.
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Arthur Jacob
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Ответ Slavick Nemkovsky
Учитывая, что из французов на поле под конец был только Льорис, то непонятно о ком он говорит
Льорис то каталонец
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danik 258808
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Ответ Arthur Jacob
Особенно Франция где Бензема товарища по сборной шантажирует а Мбаппе и Погба через шаманов и магов порчу наводили)))
Ну так дела исключительно команды, соперников они ведь не оскорбляли, забавно ты пытаешься стрелки метнуть
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Arthur Jacob
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Ответ danik 258808
Ты под каждой новостью Мартинеса дефаешь 🙃. Никто не имеет вопросов что они чемпионы, просто говорят что Мартинес клоун и мудак, что и так является, что ни как не перечёркивает его игру в сериях пенальти. В других не аристократы, но и не мудаки по типу Мартинеса
Особенно Франция где Бензема товарища по сборной шантажирует а Мбаппе и Погба через шаманов и магов порчу наводили)))
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danik 258808
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Ответ Arthur Jacob
А что им поделать? Сначала Копа Америка которую тут назвали дворовым турниром, потом Финалиссима который они окрестили никому не нужным товарняком, а теперь Чемпионы Мира и единственный аргумент это поведение аргентинцев )) как будто в других сборных играют джентльмены аристократы с двумя высшими
Ты под каждой новостью Мартинеса дефаешь 🙃. Никто не имеет вопросов что они чемпионы, просто говорят что Мартинес клоун и мудак, что и так является, что ни как не перечёркивает его игру в сериях пенальти.

В других не аристократы, но и не мудаки по типу Мартинеса
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Slavick Nemkovsky
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Учитывая, что из французов на поле под конец был только Льорис, то непонятно о ком он говорит
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Блуждающий странник
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На самом деле кому что ближе. Латиносы настоящие и этим подкупают, посмотрите любые ролики как в Аргентине смотрели матчи ЧМ это настоящая история, люди живут футболом. Говорят, что думают, лично я бы сам не отказался от такого навыка, сколько было ситуаций в жизни когда нужно было ответить грубо, но уверял себя это воспитание и уважение, а на самом деле слабость мешала, страх выглядеть неправильно в глазах окружающих. Кому-то кажется быдло, ребят, оно ведь так и есть, там нищета и разруха и футбол их смысл жизни, аристократам там появиться неоткуда. И кому что ближе, напускное уважение, которого на самом деле нет как у Голландии или такая грубость на эмоциях, а на деле любовь ко всему, которая присуща латиносам
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frog19
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А что хорошего то когда люди превращаются в животных, этого аргентинский сценарист не сказал
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Direct free kick
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Ответ Пенс
Т.е вести себя, как женский пол теперь называется экстремальным. Что-то в этом определённо есть
Строго средний род. Мало кто знает, что Мартинес посещает только нейтральногендерный тубзик, на олдтрафорде как раз такие поставили. Новый вратарь МанЮ предопределён
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окечуква
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Достали уже с этим Мартинесом. Всем все и так ясно давно, сколько ещё будут воду в ступе толочь.
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Экспертное мнение
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Ответ che kaif
Самые логичные не проигрывают командам уровня Саудовской Аравии
Вот именно по xG их тоже обыграли, то есть были сильнее по игре. Но фактор случайности никто не отменял. Здорово, что на турнире победила лучшая команда по игре, а не отскочили сборные без игры, как например Франция от Англии, да и с Аргами французы могли отскочить на 123 минуте. Но футбол победил!
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Назар Игорь
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Что-то быстро все забыли как откровенно ржал культурный француз Мбаппе после промаха Кейна.
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Deathspell Omega
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Ну, посмотрим как он в Европу вернется...
К аргентинцам в Англии итак с подозрением относились, сейчас посмотрим как он в "Астон Вилле" заиграет.
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che kaif
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Ответ Экспертное мнение
Которые по xG оказались лучше всех соперников. Самые логичные чемпионы за много лет, скорее.
Самые логичные не проигрывают командам уровня Саудовской Аравии
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timerassl
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Как говорит Конор Макгрегор, это бизнес!
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Doug DeMuro99
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Ответ Lucky Luciano
Комментарий удален модератором
Я не фанат Роналду в целом рад победе Аргентины потому что более за них в финале, просто обсуждений слишком много
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инок
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Перестаньте уже обелять этого неадекватного вратаря
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Arthur Jacob
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Ответ GuruFutbola
На спортсе некоторые кринжеботы тоже до сих пор пукан не могут потушить 🤣
А что им поделать? Сначала Копа Америка которую тут назвали дворовым турниром, потом Финалиссима который они окрестили никому не нужным товарняком, а теперь Чемпионы Мира и единственный аргумент это поведение аргентинцев )) как будто в других сборных играют джентльмены аристократы с двумя высшими
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Экспертное мнение
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Ответ che kaif
Самые недостойные чемпионы Мира за последние много много лет
Которые по xG оказались лучше всех соперников. Самые логичные чемпионы за много лет, скорее.
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Lucky Luciano
Ответ Doug DeMuro99
Комментарий удален пользователем
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Пенс
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Т.е вести себя, как женский пол теперь называется экстремальным. Что-то в этом определённо есть
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