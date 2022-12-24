Егоров об Эмилиано Мартинесе: «Поимел всех – но вратарь он так себе. Всего 6 сэйвов за весь ЧМ»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал выступление вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 в Катаре.

«14 ударов в створ – 8 пропущенных мячей.

Всего 6 сэйвов за весь ЧМ. 6 сэйвов за 7 матчей. Или почти за 8, учитывая дополнительное время.

Но – серии пенальти, спасение на 120-й в финале и золотая перчатка. Поимел всех – это да. А вратарь – так себе», – написал Егоров.

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка