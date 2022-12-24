Егоров об Эмилиано Мартинесе: «Поимел всех – но вратарь он так себе. Всего 6 сэйвов за весь ЧМ»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал выступление вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022 в Катаре.

«14 ударов в створ – 8 пропущенных мячей.

Всего 6 сэйвов за весь ЧМ. 6 сэйвов за 7 матчей. Или почти за 8, учитывая дополнительное время. 

Но – серии пенальти, спасение на 120-й в финале и золотая перчатка. Поимел всех – это да. А вратарь – так себе», – написал Егоров.

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

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4 комментария

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Antuanych
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При этом он сделал два важнейших сейва в концовках матчей с австралийцами и французами. Возможно два самых главных сейва в карьере вообще.
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ман сити фейк
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Хороший вратарь. Этот Егоров наверное не смотрит АПЛ
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Nogoi89
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Нормальный он вратарь, и ногами играет очень уверенно. А на пенальти - демон.
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timur055
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Человек сделал два реальных сейва на последних минутах с Австралией и Францией и не какому-то Егорову судить о том какой он вратарь
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