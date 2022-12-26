Борис Игнатьев о переходе РФС в Азию: «Не знаю, кого можно этим напугать, кто заплачет и скажет: нет, давайте назад»

прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Не знаю, кого можно этим напугать, не знаю, кто заплачет и скажет: нет, давайте назад. Думаю, что у взрослых людей вряд ли такие игры проходят», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Ранее экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников допустил, что возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию может быть блефом с целью вынудить отменить отстранение российских команд.

«Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу. В Азии мы хотя бы начнем играть». Радимов поддержал переход РФС в АФК

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