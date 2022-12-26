Борис Игнатьев о переходе РФС в Азию: «Не знаю, кого можно этим напугать, кто заплачет и скажет: нет, давайте назад»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Борис Игнатьев Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Не знаю, кого можно этим напугать, не знаю, кто заплачет и скажет: нет, давайте назад. Думаю, что у взрослых людей вряд ли такие игры проходят», – заявил бывший главный тренер сборной России.

Ранее экс-тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников допустил, что возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию может быть блефом с целью вынудить УЕФА отменить отстранение российских команд.

«Нас в Европе будут отфутболивать по любому поводу. В Азии мы хотя бы начнем играть». Радимов поддержал переход РФС в АФК

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3 комментария

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Vahe Sardaryan
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Вот это более логичный расклад
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Тиджани Бабангида
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Никто не заплачет и никто не испугается. Без российского футбола вполне обойдётся и Европа и Азия
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За Валенсию с 1999
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Если перейдут - то тушите свет. Окажемся на задворках футбольного мира
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