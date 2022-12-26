«Отправлять письмо о выходе из УЕФА, не понимая, примут ли тебя в АФК – за гранью. Нужно заранее договариваться». Юрист Прокопец о намерении РФС

Спортивный юрист высказался о намерении РФС уведомить УЕФА о выходе из организации.

Ранее сообщалось, что в союзе приняли решение о направлении письма про намерение выйти из .

«Письмо о выходе из УЕФА не значится среди документов, необходимых для вступления в Азиатскую футбольную конфедерацию. Просто отправлять такое письмо, не понимая, примут тебя или нет – это за гранью.

Такой шаг можно делать, только зная всю дорожную карту. Возможно ли, что мы выйдем из УЕФА, а нас еще и в Азию не примут? Теоретически, безусловно, возможно. Тем более если мы заранее не договорились с Азией.

Реально – нужно общаться, спрашивать «будете за нас голосовать?» Необходимо ездить, убеждать, переговорить со всеми.

Это не делается так, что ты просто приходишь и говоришь «давайте голосовать». Тем более в ситуации, когда речь идет о том, чтобы какая-то азиатская команда лишилась путевки на чемпионат мира ради России», – заявил .

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