«Отправлять письмо о выходе из УЕФА, не понимая, примут ли тебя в АФК – за гранью. Нужно заранее договариваться». Юрист Прокопец о намерении РФС

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Михаил Прокопец Чемпионат.com Футбол

Спортивный юрист высказался о намерении РФС уведомить УЕФА о выходе из организации.

Ранее сообщалось, что в союзе приняли решение о направлении письма про намерение выйти из УЕФА.

«Письмо о выходе из УЕФА не значится среди документов, необходимых для вступления в Азиатскую футбольную конфедерацию. Просто отправлять такое письмо, не понимая, примут тебя или нет – это за гранью.

Такой шаг можно делать, только зная всю дорожную карту. Возможно ли, что мы выйдем из УЕФА, а нас еще и в Азию не примут? Теоретически, безусловно, возможно. Тем более если мы заранее не договорились с Азией.

Реально – нужно общаться, спрашивать «будете за нас голосовать?» Необходимо ездить, убеждать, переговорить со всеми.

Это не делается так, что ты просто приходишь и говоришь «давайте голосовать». Тем более в ситуации, когда речь идет о том, чтобы какая-то азиатская команда лишилась путевки на чемпионат мира ради России», – заявил Михаил Прокопец.

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20 комментариев

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Sosina Hyublya
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Ответ -= Masteryuga =-
Так может уже прозондировали почву, вот беда, какому-то юристу не доложили видите ли... Ждем, хуже точно не будет, чё все истерят, Европу будете по телевизору смотреть как и обычно)
Будет. Игры со всякими Аль-насрами и Хюндай Гчажоуами не особо интересны, мягко говоря. Не говоря уже о том, что даже до них не факт, что допустят. Возьмут в оргу, а там просто еще бан сверху. И это не говоря про ЧМ и их Кубок Азии.
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Кондаша42
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Идиотизм
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Silky Mitts
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Так в России всё делается на авось и через одно место, почему в этой ситуации они должны поступить иначе? Разругаются с УЕФА, в АФК их блокируют Япония, Корея и Австралия, и тогда эти товарищи начнут всем заливать как не очень-то и хотелось и вообще они построят свою аналогвнетную федерацию и пригласят всех своих трёх союзников поучавствовать.
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Papa Bear
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Нас все равно не ждут ни там, ни там. Одни - потому что для них это повестка, вторые - потому что им не нужен еще один конкурент на 8 путевок на ЧМ.
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Иван Шуткин
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Маловероятно , что наши функционеры не прощупывали почву в Азии и с бухты- Барахты решили туда перейти , наверняка общались и анализировали настроения в отношении нашей страны .
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Андрей Винтовой
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Ответ trav
В русском языке нет словосочетания "дорожная карта" в контексте в котором все эти "юристы" ее употребляют. Необходимо говорить "план мероприятий". Дорожная карта - это то что раньше лежало в бардачке в машине, а сейчас в электронном виде у всех в смартфонах
А так тяжело увидеть аналогию между маршрутом, построенном на дорожной карте из бардачка и планом действий? Это правда такая тяжелая аналогия?
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pyqgqd9hqp
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Крымским клубам уже не терпится сыграть в рпл
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paul-pavel
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Либо чиновникам РФС прямо сказали, что нужно действовать, либо им самим стало ясно, что пора подстраиваться под общий тренд. Будет чем перед Кремлем отчитаться. Будущее им не важно, живут настоящим, в котором они хозяева.
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gzot11
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Ответ trav
В русском языке нет словосочетания "дорожная карта" в контексте в котором все эти "юристы" ее употребляют. Необходимо говорить "план мероприятий". Дорожная карта - это то что раньше лежало в бардачке в машине, а сейчас в электронном виде у всех в смартфонах
Вот да, лучшеб роадмап тогда говорили, куда адекватнее звучит, заимствованным словом меньше, заимствованным словом больше...
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goshforever
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Прокопец гений. Ему в голову не приходило, зачем сборная играла три игры со Средней Азией и общалась с тем же Ираном? Ну и Дюков, Сорокин, Мутко как бы летали в Катар общаться, где как раз присутствовали все азиатские боссы на совете.

Видимо, нужно было доложить публике, сколько конвертов и чемоданов отдано и кому конкретно в качестве аванса. А то мужики ж не знают.
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Евгений Семенченко
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Ответ Savarona25
Это просто очередной популизм в сочетании с растерянностью и непрофессионализмом, а также типичное действие согласно поговорке "назло тещи отморожу уши" - уйти из Европы чтобы вероятно в итоге не придти и в Азию.
не,там просто послушали по пьяни песню "Идём на восток",а когда протрезвели-поздно стало )))
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Евгений Семенченко
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Это не делается так, что ты просто приходишь и говоришь «давайте голосовать»-а в Крыму,Херсоне,Донецке и Луганске прокатило )))
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Sinister Kid
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Так на словах всё порешали. Кому эти бумажки нужны🧐🧐🧐
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luckyanov
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Как же задолбали эти отечественные рукожопые управленцы…
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инок
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У нас всё через одно место делается, а потом сокрушаются почему ничего не получается
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Savarona25
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Это просто очередной популизм в сочетании с растерянностью и непрофессионализмом, а также типичное действие согласно поговорке "назло тещи отморожу уши" - уйти из Европы чтобы вероятно в итоге не придти и в Азию.
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Ебздрогыч
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Как говорят прибалты, за двумя заяйцами погонишься - ни одного заяйца не поймаешь...
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trav
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В русском языке нет словосочетания "дорожная карта" в контексте в котором все эти "юристы" ее употребляют. Необходимо говорить "план мероприятий". Дорожная карта - это то что раньше лежало в бардачке в машине, а сейчас в электронном виде у всех в смартфонах
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-= Masteryuga =-
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Так может уже прозондировали почву, вот беда, какому-то юристу не доложили видите ли... Ждем, хуже точно не будет, чё все истерят, Европу будете по телевизору смотреть как и обычно)
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Жирный Лукаку
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Эти типы лимиты на легионеров за неделю до чемпа принимают, а от них хотят какой-то стратегии
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