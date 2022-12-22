«Зенит» прислал апелляцию на решение КДК по итогам матча со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС КДК РФС ТАСС Футбол

«Зенит» подал апелляцию на решение КДК по итогам матча против «Спартака».

После финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась потасовка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих футболистов на шесть матчей Кубка России в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС.

«Зенит» прислал обращение в апелляционный комитет РФС на решение КДК по итогам матча Кубка России со «Спартаком», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные