Саморано считает Альвареса самым совершенным форвардом современности: «Холанд не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе почти не участвует в матче, когда играет «девятку»
Иван Саморано рассказал, кого считает самым совершенным нападающим в современном футболе.
– Возвращаясь к чемпионату мира: вы были отличным нападающим, что вы думаете о выступлении Хулиана [Альвареса]?
– Я был классическим центрфорвардом, каких больше нет. Сегодня, в этой современности, в нынешнем футболе, мне кажется, что Хулиан – самый совершенный нападающий на свете.
Он парень, который все делает хорошо: он хорошо играет на фланге, он очень хорошо смещается в центр, он первый защитник, он поддерживает своих товарищей по команде, он очень хорошо бьет головой, он бьет с правой и с левой, у него есть талант, физическая сила позволяет ему преодолевать не только короткие, но и длинные дистанции, что он показал в моменте с голом в ворота Хорватии...
Итак, если подумать об игроках атаки, то он самый совершенный, потому что Холанд не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе, как мы уже видели, почти не участвует в матче, когда играет «девятку»... А Хулиан делает все это.
Я думаю, что, прежде всего, у него огромное сердце, которое делает его еще более совершенным игроком, – сказал бывший нападающий «Интера» и «Реала».
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Плюс не стоит забывать, что Альварес ещё только адаптируется(и после ЮА, и после перехода конкретно в МС), так что если у Пепа засверкает и сможет накидывать хотя бы 15-20 за сезон при всех его остальных рабочих прелестях, что он показал на ЧМ-это будет мечта современного футбола, универсального и автоматизированного.
P.S. Таланты Мбаппе и Холанна никто не отменяет, если что✌🏿
В принципе, речь же о пользе?
Альвареса очень полезный.
Я же уже сказал 🤔
Мбаппе забивает когда захочет в самых важных матчах и кому угодно .
Кто такой Хулиан пока не запомнил ( видимо кто-то из тени Месси )