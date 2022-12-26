Саморано считает Альвареса самым совершенным форвардом современности: «Холанд не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе почти не участвует в матче, когда играет «девятку»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Иван Саморано ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Иван Саморано рассказал, кого считает самым совершенным нападающим в современном футболе. 

– Возвращаясь к чемпионату мира: вы были отличным нападающим, что вы думаете о выступлении Хулиана [Альвареса]?

– Я был классическим центрфорвардом, каких больше нет. Сегодня, в этой современности, в нынешнем футболе, мне кажется, что Хулиан – самый совершенный нападающий на свете.

Он парень, который все делает хорошо: он хорошо играет на фланге, он очень хорошо смещается в центр, он первый защитник, он поддерживает своих товарищей по команде, он очень хорошо бьет головой, он бьет с правой и с левой, у него есть талант, физическая сила позволяет ему преодолевать не только короткие, но и длинные дистанции, что он показал в моменте с голом в ворота Хорватии...

Итак, если подумать об игроках атаки, то он самый совершенный, потому что Холанд не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе, как мы уже видели, почти не участвует в матче, когда играет «девятку»... А Хулиан делает все это.

Я думаю, что, прежде всего, у него огромное сердце, которое делает его еще более совершенным игроком, – сказал бывший нападающий «Интера» и «Реала».

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30 комментариев

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Konstantin Meerov
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Альварес и двадцати за сезон не забьет
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Marcus-light
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Ответ Алексей Муравьёв
Совершенный форвард с 4-мя голами на чм и чемпион мира, а Фоден твой Фил!
Блестящий аргумент!)
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mj23.net
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Ответ TheCasper13
Ща школьники пояснят Самарано кто он есть и что понимает в футболе.
Завтра Холланд пояснит все чилийцу еще одним хет-триком)
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Arman FCSM
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Ответ Кокич
С ростом 170 см тяжко быть центрфорвардом.
Ну, так и не зачем тогда Альвареса сравнивать с ними, если у них разные позиции на поле. А вот эти "он может то, он может сë". Также можно сказать и про Альвареса - что НЕ может аргентинец из того, что умеют эти два товарища
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Алексей Муравьёв
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Ответ Marcus-light
Совершенному форварду неплохо бы начать забивать больше Фодена
Совершенный форвард с 4-мя голами на чм и чемпион мира, а Фоден твой Фил!
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Arman FCSM
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну, извините, не всем и не всегда нужны только чистые голы(звучит крамольно, но стоит вспомнить МанСити прошлых лет, когда мало, кто мог вспомнить их лучшего бомбардира). Это как говорить, что лучше иметь только Феррари и Ламборгини и не иметь условную Ниву(уж простите, не слежу за тенденциями мировых внедорожников, поэтому такой пример, да и Нива-на века) на случай выезда на рыбалку/охоту. Тем более, что Пеп как раз очень любит "порыбачить", пытаясь найти новые нюансы в тактике. Плюс не стоит забывать, что Альварес ещё только адаптируется(и после ЮА, и после перехода конкретно в МС), так что если у Пепа засверкает и сможет накидывать хотя бы 15-20 за сезон при всех его остальных рабочих прелестях, что он показал на ЧМ-это будет мечта современного футбола, универсального и автоматизированного. P.S. Таланты Мбаппе и Холанна никто не отменяет, если что✌🏿
Про машины - вода. Слышать про то, что Пеп пытается разноообразить тактику - какой-то нонсенс. Да и с такими скиллами футболистов немало: тот же Фирмино, Мюллер. Это навскидку. Просто какой тогда Альварес нафиг форвард?
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Marcus-light
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Совершенному форварду неплохо бы начать забивать больше Фодена
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Arman FCSM
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Ответ predMBAPPE
Совершенный игрок это значит что может сыграть на любой позиции, попробуй Холланда поставь на фланг, да и черепах как 9 так себе, ему наоборот лучше на флангах, а Альварес одинакого хорош везде
У Холанда есть скорость, хладнокровие и мощь, чего нет у аргентинца. Черепаха, как 9, в "ПСЖ" всё время играет и довольно неплохо
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Arman FCSM
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Ответ С бодуна
Он аргументированно отметил слабые стороны ,что кроме твоего я так считаю ты можешь аргументировать ??
Я могу аргументированно ответить, что Холанд может и в подыгрыше сыграть, обе ноги у него хороши (я уже не говорю об игре головой), Мбаппе и на короткой, и на длинной дистанции сожрет Альвареса, он на флангах играть может, также смещаясь в центр. Оба этих товарища из ничего могут создать гол и оба стабильны. И самое главное - это подкрепляется статистикой. А что у Альвареса? Форвард нужен на острие, а не вот это вот "у него есть всего понемногу"
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Кокич
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Ответ Arman FCSM
Не согласен с Ваней. Холанд и Мбаппе на порядок выше уровнем, чем Альварес. Первый, если надо и за мячом спустится и в подыгрыше хорош. Мбаппе, как завершитель, просто идеальный нападающий. Я уже не говорю про мощь Эрлинга и скорость француза. Эти товарищи могут из ничего гол сообразить. Альварес, лично моё мнение, сыроват ещё, чтобы с ними тягаться
С ростом 170 см тяжко быть центрфорвардом.
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predMBAPPE
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Ответ Arman FCSM
Не согласен с Ваней. Холанд и Мбаппе на порядок выше уровнем, чем Альварес. Первый, если надо и за мячом спустится и в подыгрыше хорош. Мбаппе, как завершитель, просто идеальный нападающий. Я уже не говорю про мощь Эрлинга и скорость француза. Эти товарищи могут из ничего гол сообразить. Альварес, лично моё мнение, сыроват ещё, чтобы с ними тягаться
Совершенный игрок это значит что может сыграть на любой позиции, попробуй Холланда поставь на фланг, да и черепах как 9 так себе, ему наоборот лучше на флангах, а Альварес одинакого хорош везде
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Гусейн Магомедрасулов
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Саморано просто увидел в Алваресе, своего напарника Саласа.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Arman FCSM
Ну, не знай. И Холанд, и Мбаппе более чем качественно выполняют свою работу - клепают стабильно из года в год голы. Все эти "он может то, что другие не могут" - чистой воды вкусовщина. Стабильность - вот главный критерий современного форварда
Ну, извините, не всем и не всегда нужны только чистые голы(звучит крамольно, но стоит вспомнить МанСити прошлых лет, когда мало, кто мог вспомнить их лучшего бомбардира). Это как говорить, что лучше иметь только Феррари и Ламборгини и не иметь условную Ниву(уж простите, не слежу за тенденциями мировых внедорожников, поэтому такой пример, да и Нива-на века) на случай выезда на рыбалку/охоту. Тем более, что Пеп как раз очень любит "порыбачить", пытаясь найти новые нюансы в тактике.
Плюс не стоит забывать, что Альварес ещё только адаптируется(и после ЮА, и после перехода конкретно в МС), так что если у Пепа засверкает и сможет накидывать хотя бы 15-20 за сезон при всех его остальных рабочих прелестях, что он показал на ЧМ-это будет мечта современного футбола, универсального и автоматизированного.
P.S. Таланты Мбаппе и Холанна никто не отменяет, если что✌🏿
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С бодуна
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Ответ Arman FCSM
Не согласен с Ваней. Холанд и Мбаппе на порядок выше уровнем, чем Альварес. Первый, если надо и за мячом спустится и в подыгрыше хорош. Мбаппе, как завершитель, просто идеальный нападающий. Я уже не говорю про мощь Эрлинга и скорость француза. Эти товарищи могут из ничего гол сообразить. Альварес, лично моё мнение, сыроват ещё, чтобы с ними тягаться
Он аргументированно отметил слабые стороны ,что кроме твоего я так считаю ты можешь аргументировать ??
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totalorange
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Ответ Заяцволк
Во, такие топ-нападающие в футболе разбираются. Развитие Альвареса тормозит только зероЛЧ-клуб, даже не знаю, насколько стыдно наверное друзьям говорить "Я играю в зероЛЧ-канистре", да ещё и на лавке, вместо того, чтобы играть в престижном топ-клубе в основе
Да уж, одни друзья, как Отаменди, из "канистры" повылетали)) Иные фантазистами в Атлетико пристроены)))
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Zanat Po
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Ответ Sevuska
😆😆😆 Мбаппе забивает когда захочет в самых важных матчах и кому угодно . Кто такой Хулиан пока не запомнил ( видимо кто-то из тени Месси )
ну если Месси это Лео, то Альварес наверное - Хули , примерно так запомнить можно
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Arman FCSM
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мне кажется, что тут был смысл не в совершенстве, а в полном универсализме-от прессинга и подыгрыша до неплохого дриблинга и завершения. То есть Альварес готов делать абсолютно всё на поле(нападающий новой формации), а вот два вышеупомянутых товарища всё-таки где-то недорабатывают в угоду своим незаурядным бомбардирским способностям. Тем более, что Мбаппе-это вингер, нацеленный на ворота(то есть техничный и быстрый), а Холанн так вообще олдскульный нападающий, что дёргает защитников на рывках по линии офсайда, иногда прячется в штрафной для завершения и лупит пушки страшные© да этюды акробатические. А Хулиан-это Фирмино на стероидах, как мне кажется. Пеп доволен-есть и элитнейший ролевик для его тактических изысков(Альварес), есть и просто старый-добрый форвард-убийца😎
Ну, не знай. И Холанд, и Мбаппе более чем качественно выполняют свою работу - клепают стабильно из года в год голы. Все эти "он может то, что другие не могут" - чистой воды вкусовщина. Стабильность - вот главный критерий современного форварда
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Заяцволк
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Во, такие топ-нападающие в футболе разбираются. Развитие Альвареса тормозит только зероЛЧ-клуб, даже не знаю, насколько стыдно наверное друзьям говорить "Я играю в зероЛЧ-канистре", да ещё и на лавке, вместо того, чтобы играть в престижном топ-клубе в основе
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А.Э.РАСИМ
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Альвареса смотрится не так, но умеет больше.

В принципе, речь же о пользе?
Альвареса очень полезный.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Arman FCSM
Не согласен с Ваней. Холанд и Мбаппе на порядок выше уровнем, чем Альварес. Первый, если надо и за мячом спустится и в подыгрыше хорош. Мбаппе, как завершитель, просто идеальный нападающий. Я уже не говорю про мощь Эрлинга и скорость француза. Эти товарищи могут из ничего гол сообразить. Альварес, лично моё мнение, сыроват ещё, чтобы с ними тягаться
Мне кажется, что тут был смысл не в совершенстве, а в полном универсализме-от прессинга и подыгрыша до неплохого дриблинга и завершения. То есть Альварес готов делать абсолютно всё на поле(нападающий новой формации), а вот два вышеупомянутых товарища всё-таки где-то недорабатывают в угоду своим незаурядным бомбардирским способностям. Тем более, что Мбаппе-это вингер, нацеленный на ворота(то есть техничный и быстрый), а Холанн так вообще олдскульный нападающий, что дёргает защитников на рывках по линии офсайда, иногда прячется в штрафной для завершения и лупит пушки страшные© да этюды акробатические. А Хулиан-это Фирмино на стероидах, как мне кажется. Пеп доволен-есть и элитнейший ролевик для его тактических изысков(Альварес), есть и просто старый-добрый форвард-убийца😎
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Матвей Суицидин
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Альварес очень хорош, но сможет ли он забивать по 30 банок за сезон. Это большой вопрос. Вышеупомянутые товарищи плюс Лева планку для топ напов очень высоко задрали.
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totalorange
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Альваресу, пора заканчивать, раз уж совершенства достиг. Как и Пеп, который Совершенство хранит по большей частью на лавке
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Sevuska
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Ответ Mikel Dominator Arteta
А кто не был в тени Месси?
Мбаппе .
Я же уже сказал 🤔
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Mikel Dominator Arteta
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Ответ Sevuska
😆😆😆 Мбаппе забивает когда захочет в самых важных матчах и кому угодно . Кто такой Хулиан пока не запомнил ( видимо кто-то из тени Месси )
А кто не был в тени Месси?
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Sevuska
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😆😆😆
Мбаппе забивает когда захочет в самых важных матчах и кому угодно .
Кто такой Хулиан пока не запомнил ( видимо кто-то из тени Месси )
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