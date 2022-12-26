Саморано считает Альвареса самым совершенным форвардом современности: «Холанд не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе почти не участвует в матче, когда играет «девятку»

рассказал, кого считает самым совершенным нападающим в современном футболе.

– Возвращаясь к чемпионату мира: вы были отличным нападающим, что вы думаете о выступлении Хулиана [ ]?

– Я был классическим центрфорвардом, каких больше нет. Сегодня, в этой современности, в нынешнем футболе, мне кажется, что Хулиан – самый совершенный нападающий на свете.

Он парень, который все делает хорошо: он хорошо играет на фланге, он очень хорошо смещается в центр, он первый защитник, он поддерживает своих товарищей по команде, он очень хорошо бьет головой, он бьет с правой и с левой, у него есть талант, физическая сила позволяет ему преодолевать не только короткие, но и длинные дистанции, что он показал в моменте с голом в ворота Хорватии...

Итак, если подумать об игроках атаки, то он самый совершенный, потому что не очень хорошо играет на флангах, Мбаппе, как мы уже видели, почти не участвует в матче, когда играет «девятку»... А Хулиан делает все это.

Я думаю, что, прежде всего, у него огромное сердце, которое делает его еще более совершенным игроком, – сказал бывший нападающий «Интера» и «Реала».

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