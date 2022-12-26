РФС отправит письмо о намерении выхода из УЕФА. Это не обяжет Россию покинуть организацию («Мутко против»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Футбол

РФС уведомит УЕФА о намерении выйти из организации. 

В союзе приняли решение о направлении письма про намерение выйти из УЕФА, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Вероятно, завтра это решение одобрит исполком РФС. Письмо будет отправлено в этом году.

Это письмо не станет обязательством выхода из состава европейской организации – это лишь юридическая процедура, которую нужно осуществить за определенный срок до конца финансового года. 

РФС продолжит обсуждения относительно своего будущего – в том числе и с европейскими футбольными чиновниками – и после направления данного письма. 

Ранее сообщалось, что РФС примет решение о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию 27 декабря. 

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34 комментария

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Recreated
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По ржём!
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А.Э.РАСИМ
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В морг? В морг.
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Рашпель793
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Ответ RM
27.12.2022 дата смерти российского футбола
То, что мертво, умереть не может.
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Gepard_GRIN
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Ответ Alexander Mav
24.02
И на твоих тоже.
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Кино Музыка
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Спортс, верните прежние комментарии. Читать неудобно же.
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Gepard_GRIN
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Ответ RM
27.12.2022 дата смерти российского футбола
Российский футбол ещё на твоих похоронах простудится.
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Ярик01
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Нас все равно исключат весной при принятии крымских и иных команд, за грубейшее нарушение правил по "переходу членов ассоциации" из УЕФА и, возможно, ФИФА

Насколько при этом азиаты могут плюнуть на общие правила и принять таких нарушителей - большой вопрос.
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sebastian1410
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Ответ Fona
Я не сильно разбираюсь в этом всем, но почему вообще азиатская федерация должна принять РФС, если она подчиняется Фифа? Это как уйти работать из одной Пятерочки в другую, прячась от регионального начальства, или я чего-то не понимаю?
Они и не говорили, что примут. Обещали рассмотреть заявку на вступление. После вроде голосование национальных ассоциаций Азии.
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Крэнг
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Ну, не чокаясь...!
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tigrich
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Непонятно для чего это. Можно было бы заняться организацией развития внутри страны. Почему-то в хоккее в Канаде , Штатах по большому счету забили на ЧМ да и ОИ. Приоритет КС. Понятно, что уровень игроков со всего мира высок. Но с чего то они начинали. Главное препятствие- неумение наших чинуш работать, создавать, думать.
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Аркадий Аркадич
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Спортс, холодильник вам в седан, верните нормальные комментарии. Эта каша с закосом под вконтактик вообще нечитаема.
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Любезный Коссутий
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Ответ Yaroslav Mudritsky
Нам только каяться надо, каяться на коленях перед УЕФА, каждый день и проситься назад (с) почти
на коленях придется стоять перед ФИФА, чтобы те сняли глобальгый бан, и разрешили переход.
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.ru
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Это не обяжет Россию покинуть организацию...
поговорку про Усидеть на двух стульях ещё никто не отменял...
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Любезный Коссутий
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Ответ Дени Сыч
Пиз.
да!
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ShanGuide
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В нанешней ситуации выбирают из двух зол,либо вообще не играть ,либо есть шанс поиграть в Азии,надо спрашивать в первую очередь тренеров и игроков,фанатов в 3 очередь,в нынешней ситуации Россия будет изолирована по всем фронтам ближайшие 5-10 лет,а потом не факт кто захочет с ней иметь общие дела,особенно это касательно Америки и ее вассалов европейцев,причём сами же европейцами в своей ксенофобии превзошли американцев
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Alexander Mav
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Ответ RM
27.12.2022 дата смерти российского футбола
24.02
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Дени Сыч
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Пиз.
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Аркадий Аркадич
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Короче, понятно. Приняли решение, не принимая решения. На двух стульях опять пытаются усидеть.
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Аркадий Аркадич
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Ответ Fona
Я не сильно разбираюсь в этом всем, но почему вообще азиатская федерация должна принять РФС, если она подчиняется Фифа? Это как уйти работать из одной Пятерочки в другую, прячась от регионального начальства, или я чего-то не понимаю?
ФИФА запретила РФС быть частью какой-либо региональной федерации? Почему она должна запретить?
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Yaroslav Mudritsky
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Любезный Коссутий
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это не про футбол, это про политику.
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MaxKr
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Если деваться некуда, то надо переходить.
По-моему, УЕФА и ФИФА будут тянуть до мая 2024 года( выборы Президента России). Типа,а там посмотрим.
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Tony_Ti_Borshagoffka
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Ахахахахааа!!!!!!!
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atomio
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кароче понятно) решили ежа голой задницей попугать ) удачи!
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Ебздрогыч
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РФС 31 декабря: я устал, я перехожу
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