РФС отправит письмо о намерении выхода из УЕФА. Это не обяжет Россию покинуть организацию («Мутко против»)
РФС уведомит УЕФА о намерении выйти из организации.
В союзе приняли решение о направлении письма про намерение выйти из УЕФА, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Вероятно, завтра это решение одобрит исполком РФС. Письмо будет отправлено в этом году.
Это письмо не станет обязательством выхода из состава европейской организации – это лишь юридическая процедура, которую нужно осуществить за определенный срок до конца финансового года.
РФС продолжит обсуждения относительно своего будущего – в том числе и с европейскими футбольными чиновниками – и после направления данного письма.
Ранее сообщалось, что РФС примет решение о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию 27 декабря.
Насколько при этом азиаты могут плюнуть на общие правила и принять таких нарушителей - большой вопрос.
поговорку про Усидеть на двух стульях ещё никто не отменял...
По-моему, УЕФА и ФИФА будут тянуть до мая 2024 года( выборы Президента России). Типа,а там посмотрим.