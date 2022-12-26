РФС отправит письмо о намерении выхода из УЕФА. Это не обяжет Россию покинуть организацию («Мутко против»)

РФС уведомит о намерении выйти из организации.

В союзе приняли решение о направлении письма про намерение выйти из УЕФА, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Вероятно, завтра это решение одобрит исполком РФС. Письмо будет отправлено в этом году.

Это письмо не станет обязательством выхода из состава европейской организации – это лишь юридическая процедура, которую нужно осуществить за определенный срок до конца финансового года.

продолжит обсуждения относительно своего будущего – в том числе и с европейскими футбольными чиновниками – и после направления данного письма.

Ранее сообщалось, что РФС примет решение о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию 27 декабря.