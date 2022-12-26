Гакпо хочет перейти в «МЮ». Клуб еще не решил, стоит ли тратить 55-60 млн евро на вингера ПСВ

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Коди Гакпо деньги Футбол

Коди Гакпо открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, мнение 23-летнего футболиста по поводу возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» не изменилось: сейчас, как и прошлым летом, он хочет перейти в команду Эрика тен Хага. Переговоры между «МЮ» и агентами игрока всегда проходили хорошо.

Сейчас ситуация зависит от «Ман Юнайтед». Клубу предстоит решить, будет ли он вкладывать 55-60 млн евро в трансфер вингера сборной Нидерландов.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Уэмбли Стедиум
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Ещё не понятно ,что за фрукт.Ну забил на ЧМ..Заиграет ли в МЮ.?
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Narkozz YT
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Ну не знаю, гакпо как по мне игрок одного сезона, в прошлых сезона о нем ничего не было слышно
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Константин Эсперов
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Главное что бы был результат , за сколько не важно , всё рано или поздно окупиться.
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Пирс Морган
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Интересно было бы посмотреть
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danilevich
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МЮ как обычно
Я думал его заберут после ЧМ и в мю он уже не захочет переходить, но нет, желание у него есть . Но ощущение будто клуб реально не стремится его подписать из-за «легкости» осуществления этого трансфера. Вот реально , слишком легко, жалких 60 миллионов. Другое дело Антон за сотку и тремя голами за пол сезона
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Benzman
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Ну не могу согласиться, что он вингер…
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Slavick Nemkovsky
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Ответ alfadi
Статистика и игрок хороши, но нужно кого-то типа Санчо продавать тогда
Да-да, у Санчо до перехода такая же статистика была )
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OldRedWhite
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Лучше Пиняева !
Хотя он правый ?
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danilevich
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Ответ corazón blanco
Санчо и Рэшфорд напряглись, хоть кто-то сможет навязать им конкуренцию и может быть тогда на поле будет выходить лучший из лучших.
Санчо напрягся ? 😂😂😂
Джейсон санчо есть кексы с начинкой в Голландии. Ему уже плевать на футбол и тем более какуюто там конкуренцию
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laudrup
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Я видел большинство игр Гакпо за ПСВ. Он точно готов к АПЛ и Тен Хаг точно знает, как его использовать на благо клуба. Если он решит покупать, значит МЮ получит игрока, который будет прогрессировать и расти. В том числе и в стоимости.
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SternDesSüdens
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Нужно покупать, пока не подняли цену
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мс-мешок
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Ответ corazón blanco
Санчо и Рэшфорд напряглись, хоть кто-то сможет навязать им конкуренцию и может быть тогда на поле будет выходить лучший из лучших.
Марсияль больше напрягся, Раш справа, Санчо слева и Гакпо в центре.
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error505
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Он конечно хорош, но зачем тратить деньги, когда есть похожие по характеристикам Санчо и Решфорд
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Флоренти́но Пéрес
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50-60 лямов не серьёзно для МЮ, нужно 120.
+12
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Криштиану Роналду
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Еще не решили стоит ли тратить 55-60 млн... как обычно ждут пока ценник станет 100 млн. и тогда сразу заберут.
+30
-1
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corazón blanco
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Санчо и Рэшфорд напряглись, хоть кто-то сможет навязать им конкуренцию и может быть тогда на поле будет выходить лучший из лучших.
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alfadi
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Статистика и игрок хороши, но нужно кого-то типа Санчо продавать тогда
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