Гакпо хочет перейти в «МЮ». Клуб еще не решил, стоит ли тратить 55-60 млн евро на вингера ПСВ

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Как пишет журналист Фабрицио Романо, мнение 23-летнего футболиста по поводу возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» не изменилось: сейчас, как и прошлым летом, он хочет перейти в команду Эрика тен Хага. Переговоры между «МЮ» и агентами игрока всегда проходили хорошо.

Сейчас ситуация зависит от «Ман Юнайтед». Клубу предстоит решить, будет ли он вкладывать 55-60 млн евро в трансфер вингера сборной Нидерландов.

Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.

Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.