Гакпо хочет перейти в «МЮ». Клуб еще не решил, стоит ли тратить 55-60 млн евро на вингера ПСВ
Коди Гакпо открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, мнение 23-летнего футболиста по поводу возможного перехода в «Манчестер Юнайтед» не изменилось: сейчас, как и прошлым летом, он хочет перейти в команду Эрика тен Хага. Переговоры между «МЮ» и агентами игрока всегда проходили хорошо.
Сейчас ситуация зависит от «Ман Юнайтед». Клубу предстоит решить, будет ли он вкладывать 55-60 млн евро в трансфер вингера сборной Нидерландов.
Гакпо забил 13 голов и сделал 17 результативных передач в 24 матчах сезона за ПСВ. У него 3 гола в 5 матчах на ЧМ-2022.
Подробно со статистикой 23-летнего левого вингера можно ознакомиться здесь.
Я думал его заберут после ЧМ и в мю он уже не захочет переходить, но нет, желание у него есть . Но ощущение будто клуб реально не стремится его подписать из-за «легкости» осуществления этого трансфера. Вот реально , слишком легко, жалких 60 миллионов. Другое дело Антон за сотку и тремя голами за пол сезона
Хотя он правый ?
Джейсон санчо есть кексы с начинкой в Голландии. Ему уже плевать на футбол и тем более какуюто там конкуренцию