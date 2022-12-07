Коди Гакпо: «МЮ» со мной пока не связывался. Если это случится – все обдумаю»

Полузащитник ПСВ Коди Гакпо прокомментировал информацию об интересе со стороны «МЮ».

со мной пока не связывался. Если это случится, то я все обдумаю – с Божьей помощью.

Прошлым летом я думал про «МЮ», но ничего не произошло, и я уже не знал, что будет дальше. Был интерес со стороны «Лидса», но я засомневался. Теперь остается ждать и следить за ситуацией», – сказал Гакпо.

В составе сборной Нидерландов 23-летний игрок провел 4 игры на и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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