Коди Гакпо: «МЮ» со мной пока не связывался. Если это случится – все обдумаю»

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Полузащитник ПСВ Коди Гакпо прокомментировал информацию об интересе со стороны «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» со мной пока не связывался. Если это случится, то я все обдумаю – с Божьей помощью.

Прошлым летом я думал про «МЮ», но ничего не произошло, и я уже не знал, что будет дальше. Был интерес со стороны «Лидса», но я засомневался. Теперь остается ждать и следить за ситуацией», – сказал Гакпо.

В составе сборной Нидерландов 23-летний игрок провел 4 игры на ЧМ-2022 и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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