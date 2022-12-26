Гризманн уже тренируется с «Атлетико». Форвард готов сыграть с «Эльче» в четверг

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Эльче ЧМ-2022 Антуан Гризманн Родриго Де Поль Иво Грбич Анхель Корреа Науэль Молина Футбол

Форвард Антуан Гризманн уже несколько дней тренируется после финала ЧМ-2022.

Француз приступил к индивидуальным занятиям в «Атлетико» в среду после того, как 18 декабря принял участие в решающем матче чемпионата мира с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.).

С пятницы Гризманн тренируется уже вместе с мадридской командой и готов сыграть с «Эльче» 29 декабря в 15-м туре Ла Лиги.

Ожидается, что еще четыре участника ЧМ-2022 от «Атлетико» – аргентинцы Родриго Де Поль, Анхель Корреа, Науэль Молина и хорват Иво Грбич – возобновят занятия только сегодня.

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2 комментария

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skytent1
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Молодец гризманн хороша сыграл на ЧМ
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