Гризманн уже тренируется с «Атлетико». Форвард готов сыграть с «Эльче» в четверг
Форвард Антуан Гризманн уже несколько дней тренируется после финала ЧМ-2022.
Француз приступил к индивидуальным занятиям в «Атлетико» в среду после того, как 18 декабря принял участие в решающем матче чемпионата мира с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.).
С пятницы Гризманн тренируется уже вместе с мадридской командой и готов сыграть с «Эльче» 29 декабря в 15-м туре Ла Лиги.
Ожидается, что еще четыре участника ЧМ-2022 от «Атлетико» – аргентинцы Родриго Де Поль, Анхель Корреа, Науэль Молина и хорват Иво Грбич – возобновят занятия только сегодня.
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