Липко о том, почему Кержаков не остался в «Пари НН»: «Александру предложили новый контракт – он долго думал, наверное, не согласился»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Александр Липко Пари НН Равиль Измайлов Футбол

Александр Липко рассказал, почему Александр Кержаков не остался главным тренером «Пари НН».

В июне 2022 года Кержакова сменил Михаил Галактионов, который в ноябре возглавил «Локомотив».

«Насчет Кержакова, полагаю, он сам передержал. Измайлов (гендиректор «Пари НН» - прим. Sports.ru) предложил контракт, согласованный с руководством – это верная информация. Александр долго думал, наверное, не согласился.

Турнирную задачу он выполнил, любому тренеру после такого свойственно рассчитывать на увеличение контракта. У руководства клуба могло быть другое мнение», — сказал бывший спортивный директор «Пари НН».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий