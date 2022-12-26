Липко о том, почему Кержаков не остался в «Пари НН»: «Александру предложили новый контракт – он долго думал, наверное, не согласился»
Александр Липко рассказал, почему Александр Кержаков не остался главным тренером «Пари НН».
В июне 2022 года Кержакова сменил Михаил Галактионов, который в ноябре возглавил «Локомотив».
«Насчет Кержакова, полагаю, он сам передержал. Измайлов (гендиректор «Пари НН» - прим. Sports.ru) предложил контракт, согласованный с руководством – это верная информация. Александр долго думал, наверное, не согласился.
Турнирную задачу он выполнил, любому тренеру после такого свойственно рассчитывать на увеличение контракта. У руководства клуба могло быть другое мнение», — сказал бывший спортивный директор «Пари НН».
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