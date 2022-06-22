Гендиректор «Пари НН» об уходе Кержакова: «Понимали, что необходимы перемены, думая о том, как сделать качественный шаг вперед»

Гендиректор «Пари НН» рассказал, почему клуб не продлил контракт с тренером .

Вместо него волжан возглавил , совмещающий работу с молодежной сборной России.

– Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять одиннадцатое место. Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. За это руководство и болельщики ему очень благодарны.

Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены. И прежде всего – в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые позволили бы без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке.

— С какими задачами вступаете в новый сезон?

— Главное — прочно и уверенно закрепиться в Премьер-лиге, не затягивая исход сезона до заключительных туров. Очень важна для нас поддержка зрителей, для которых мы строим команду, способную своей игрой завоевывать еще большую любовь наших болельщиков, – сказал Равиль Измайлов.