Кержаков о «Нижнем»: «Хотелось остаться. Гендиректор говорил, что его все устраивает, но 14 июня мне сказали, что будет новый тренер»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Sports.ru Нижний Новгород Футбол

Александр Кержаков рассказал об уходе из «Нижнего Новгорода».

– Со стороны решение «Нижнего Новгорода», мягко говоря, кажется удивительным. А для вас? 

– И да, и нет. Мой контракт истек 1 июня. Где-то за неделю до этого встретился с генеральным директором «Нижнего» Равилем Измайловым, обсудили условия продления контракта. Равиль говорил, что его все устраивает. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер.  

Мне хочется поблагодарить всех, кто писал приятные сообщения в соцсетях, оставлял позитивные комментарии в спортивных медиа. Наверное, такая реакция на наше расставание с «Нижним Новгородом» – один из лучших показателей качества работы. И моей, и команды. 

– Две недели между истечением срока контракта и финальным звонком руководства – это нормально? 

– У меня был контракт на один год, была задача – остаться в РПЛ. Раз мы ее решили только в последнем туре, логично, что до этого новый контракт детально не обсуждался. Правда, еще до последнего тура Равиль говорил, что хотел бы, чтобы я остался – вне зависимости от того, как закончится сезон.

Две недели паузы с таким исходом – да, мне было не очень комфортно. Мне хотелось работать, остаться в Нижнем, где мы построили хорошую команду. То, что все так затянулось, объясняется тем, что ключевые решения принимаются на более высоком уровне. 

– Вы знали, что в «Нижний» может зайти Pari и команда даже может сменить название? 

– Да, Равиль об этом говорил. Я ответил, что это здорово, если так «Нижний» получит больше возможностей, чем было прошлым летом. 

– На вопрос о неожиданности расставания вы сказали: «И да, и нет». Почему «и нет»?

– Понимание, что мы можем расстаться, появилось в апреле, когда я дал список из четырех игроков, которых хотелось бы подписать на сезон-2022/23. Три из них были бесплатными. Четвертый получал бы очень средние деньги.

С этими игроками не велись конкретные переговоры. Да, сначала это можно было объяснить тем, что было неясно, в какой лиге будет играть «Нижний». Но даже после окончания чемпионата я почти каждый день спрашивал о переговорах с ними – ответов не было, – рассказал Кержаков в интервью Sports.ru.

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