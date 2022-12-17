Газзаев о финале ЧМ-2022: «Буду болеть за Аргентину, там играет Месси, феномен мирового футбола. Он ничем не уступает Марадоне и встал на уровень Пеле»

заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале .

Финальный матч между и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря.

«В финале буду болеть за Аргентину. Там играет феномен мирового футбола – Месси. Этот матч станет его последним матчем за сборную. Закончить в финале чемпионата мира – это символично. Кубок мира — единственный титул, которого не хватает в карьере лучшего игрока мирового футбола.

Хочется, чтобы он его выиграл. Многие будут болеть за Аргентину именно из-за Месси. Он больше чем кто-либо заслужил эту победу. Символично, что у него будет противостояние именно с Мбаппе – восходящей звездой футбола.

Я бы не стал сравнивать Месси с Марадоной. В каких-то моментах сильнее один, в каких-то – другой. Месси абсолютно ничем не уступает , а в плане титулов даже выше Диего.

Месси стабилен уже на протяжении 17-18 лет. Он всегда играет хорошо. Месси встал на уровень . Он настоящий пример и в спорте, и в жизни», – сказал бывший тренер сборной России.

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