Газзаев о Марокко в 1/2 ЧМ-2022: «Необыкновенное сплочение. За огромное желание и стремление Бог их вознаградил»

высказался о выходе сборной Марокко в полуфинал .

В четвертьфинале марокканцы обыграли Португалию (1:0).

«Мы видим необыкновенное сплочение со стороны сборной Марокко. Многие футболисты у них не столь известны, за исключением Хакими и Зиеша. Остальные играют в средних клубах французской лиги, но у игроков необыкновенное сплочение! Команда компенсирует все огрехи тактического и технического мастерства необыкновенной самоотдачей. Это дает результат.

Сегодня многие могут говорить: . Да, лучше, но она проиграла. Это чемпионат мира. Тут каждый должен демонстрировать не только свои спортивные качества, но и характер, волю, стремление к победе. Марокко этим обладает.

На сегодняшний день они попали в четверку лучших команд мирового футбола. В истории остается результат. За огромное желание и стремление Бог их вознаградил», — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

14 декабря сборная сыграет в полуфинале с Францией.

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