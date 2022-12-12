Газзаев о Марокко в 1/2 ЧМ-2022: «Необыкновенное сплочение. За огромное желание и стремление Бог их вознаградил»
Валерий Газзаев высказался о выходе сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022.
В четвертьфинале марокканцы обыграли Португалию (1:0).
«Мы видим необыкновенное сплочение со стороны сборной Марокко. Многие футболисты у них не столь известны, за исключением Хакими и Зиеша. Остальные играют в средних клубах французской лиги, но у игроков необыкновенное сплочение! Команда компенсирует все огрехи тактического и технического мастерства необыкновенной самоотдачей. Это дает результат.
Сегодня многие могут говорить: «Португалия лучше». Да, лучше, но она проиграла. Это чемпионат мира. Тут каждый должен демонстрировать не только свои спортивные качества, но и характер, волю, стремление к победе. Марокко этим обладает.
На сегодняшний день они попали в четверку лучших команд мирового футбола. В истории остается результат. За огромное желание и стремление Бог их вознаградил», — сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.
14 декабря сборная Марокко сыграет в полуфинале с Францией.
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