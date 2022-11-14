Валерий Газзаев: «Зенит» – номер один в российском футболе, соперникам остается лишь равняться на него»
Валерий Газзаев рассказал, когда закончится доминирование «Зенита» в РПЛ.
«Сразу хочу сказать добрые слова про главного тренера питерцев Сергея Семака. Его команда стала чемпионом России уже четыре раз подряд, и не стоит сомневаться в том, что станет им и в пятый раз. В «Зените» максимально четко выстроена работа и тренерского штаба, и службы селекции, и клубного руководства.
Что касается зенитовской эры, то она завершится только после того, как другие клубы научатся работать не хуже питерского. Наверное, рано или поздно это все-таки случится, но пока «Зенит» совершенно справедливо является номером один в российском футболе. И всем его соперникам остается лишь равняться на него», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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