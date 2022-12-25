Погба считает, что Фергюсон был бы успешен сегодня: «Будь у него подходящие помощники и игроки – да»

поделился воспоминаниями о работе с в « ».

– Он был не таким тренером, каких вы видите сейчас, вроде , который больше любит поговорить. Нет, он был не таким. У него были помощники, у него были определенные игроки, так что ему незачем было этим заниматься.

– Приносил бы его стиль успех сегодня? Или футбол изменился?

– Будь у него подходящие помощники и футболисты – да, – сказал Погба.