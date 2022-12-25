Погба считает, что Фергюсон был бы успешен сегодня: «Будь у него подходящие помощники и игроки – да»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Поль Погба Футбол

Поль Погба поделился воспоминаниями о работе с Алексом Фергюсоном в «Манчестер Юнайтед».

– Он был не таким тренером, каких вы видите сейчас, вроде Пепа Гвардиолы, который больше любит поговорить. Нет, он был не таким. У него были помощники, у него были определенные игроки, так что ему незачем было этим заниматься.

– Приносил бы его стиль успех сегодня? Или футбол изменился?

– Будь у него подходящие помощники и футболисты – да, – сказал Погба.

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7 комментариев

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bat90
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Без Ховарда Уэба было бы сложно) А если серьезно, Фергюсон всегда адаптировался к новшеству, поэтому МЮ был в топе на протяжении долгих лет
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мс-мешок
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Будь у него помощники и футболисты???? Футболисты и помощники есть у всех главных тренеров, помощники Ферги после отставки сэра ничем не запомнились. У Ферги был другой способ: гольф и скачки и бокал красного, там он с игроками общался.
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QWertY
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Ответ Ман Сити
Сейчас в 4-ку бы вошел только со своим другом Уэббом. А так тренером был посредственным, но манки были самые богатые + судейство. А на счет чемпионства, сейчас 80 очков не достаточно, тут даже с Уббом был бы облом.
Брателла, Ферги с деревьями по типу Велбек, Джонс, Смоллинг, Клеверли, Рафаэль, Эванс брал АПЛ и насиловал Арсенал 8-2. Прими это))
А на счет очков вообще смешно, особенно когда вспоминаешь, что МЮ взял титул набрав 80 очков в сезоне 10/11, а в сезоне 11/12 с 89 очками финишировал на 2м. Так что Ферги набирал столько, сколько необходимо)
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perfekte
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Ферги - топ-менеджер с помощниками, но туда как бы входил и судейский корпус.
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Ман Сити
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Сейчас в 4-ку бы вошел только со своим другом Уэббом. А так тренером был посредственным, но манки были самые богатые + судейство. А на счет чемпионства, сейчас 80 очков не достаточно, тут даже с Уббом был бы облом.
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nurlan-zenit
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Ну то есть точно не Погба…
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upuckuH
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Фергюсон столько эпох пережил и ни разу ниже третьего места не падал ))) Это лучший тренер в истории, я вам как болельщик Арсенала говорю )))
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