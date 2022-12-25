Погба считает, что Фергюсон был бы успешен сегодня: «Будь у него подходящие помощники и игроки – да»
Поль Погба поделился воспоминаниями о работе с Алексом Фергюсоном в «Манчестер Юнайтед».
– Он был не таким тренером, каких вы видите сейчас, вроде Пепа Гвардиолы, который больше любит поговорить. Нет, он был не таким. У него были помощники, у него были определенные игроки, так что ему незачем было этим заниматься.
– Приносил бы его стиль успех сегодня? Или футбол изменился?
– Будь у него подходящие помощники и футболисты – да, – сказал Погба.
А на счет очков вообще смешно, особенно когда вспоминаешь, что МЮ взял титул набрав 80 очков в сезоне 10/11, а в сезоне 11/12 с 89 очками финишировал на 2м. Так что Ферги набирал столько, сколько необходимо)