Пиняев о том, закончена ли его история с «МЮ»: «Наверное, нет. Посмотрим»
Сергей Пиняев оценил вероятность своего перехода в «Манчестер Юнайтед».
Ранее хавбек «Крыльев Советов» проходил стажировки в английском клубе.
«Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет. Посмотрим.
Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю.
Я хочу оказаться в Европе. Будь то «Манчестер Юнайтед», или «Барселона», или любая другая команда. Хочу оказаться в Европе», – сказал Пиняев.
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