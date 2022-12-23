Пиняев о том, закончена ли его история с «МЮ»: «Наверное, нет. Посмотрим»

оценил вероятность своего перехода в « ».

Ранее хавбек « » проходил стажировки в английском клубе.

«Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет. Посмотрим.

Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю.

Я хочу оказаться в Европе. Будь то «Манчестер Юнайтед», или «Барселона», или любая другая команда. Хочу оказаться в Европе», – сказал Пиняев.

Пиняев о скауте «МЮ»: «Пишем друг другу по праздникам, поздравляем»