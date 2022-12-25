Рауль Рианчо: «Жить в Испании дешевле, чем в России. Москву не каждый россиянин может себе позволить»

сравнил стоимость жизни в России и Испании.

«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург – замечательные города. Но испанский городок Сантандер – это рай!

Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может себе позволить, надо много зарабатывать», – сказал бывший тренер « ».

«США сильнее России. Чтобы вырастить столько талантов, сколько у Америки, предстоит много поработать». Рианчо о сборных