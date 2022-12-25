Рауль Рианчо: «Жить в Испании дешевле, чем в России. Москву не каждый россиянин может себе позволить»
Рауль Рианчо сравнил стоимость жизни в России и Испании.
«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург – замечательные города. Но испанский городок Сантандер – это рай!
Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может себе позволить, надо много зарабатывать», – сказал бывший тренер «Спартака».
«США сильнее России. Чтобы вырастить столько талантов, сколько у Америки, предстоит много поработать». Рианчо о сборных
Минск прямо наравне с Москвой, один в один, сильно далеко от Варшавы и Берлина.
Когда был в Польше офигевал от местных цен в злотых. Реально дешево за качественные продукты питания. Низкие цены в кафе и т.д.
А в Минске зарплаты в 2-3 раза ниже московских. Хорошая зарплата 700 долларов считается, да и 500 не такая плохая.
У самого бизнес и всё хорошо, но за граждан обидно немного.
Лучше города для жизни и для развития нет. А сравнивать это с нищей и зассанной испанской провинцией, где куча людей до 35 лет живет с родителями из-за безработицы и отстуствия денег, вообще смешно.
Вот тогда и взойдет.