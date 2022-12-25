Рауль Рианчо: «Жить в Испании дешевле, чем в России. Москву не каждый россиянин может себе позволить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо деньги Футбол

Рауль Рианчо сравнил стоимость жизни в России и Испании.

«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург – замечательные города. Но испанский городок Сантандер – это рай!

Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может себе позволить, надо много зарабатывать», – сказал бывший тренер «Спартака».

«США сильнее России. Чтобы вырастить столько талантов, сколько у Америки, предстоит много поработать». Рианчо о сборных

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20 комментариев

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RW_4ever
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Ответ Vahe Sardaryan
За свободную от режима и пропагандистов Россию !! Вот тогда и взойдет.
Ты дупло в гейропе свободной береги Сеня
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Marcus-light
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Москва - понятно, крупный город. Но я помню был в Тагиле, и я вообще не мог понять, как там можно жить с зарплатой даже в 30-35 тысяч рублей. Если не брать кафе и недвижимость, цены то такие же.
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Александр Быкович
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Ответ MATRiX
Ну во-первых самый большой город Европы это Стамбул, так как его половина находится в Европе. Во-вторых, Москва не входит в число самых дорогих городов мира ни по каким рейтингам. Economist Intelligence Unit например, ставит Москву на 37-е место. И то, это в этом, сами знаете каком году. В прошлом году было 70-е место. И в-третьих, зарплаты в Москве конечно тоже смешные. К слову, из одной только Германии ощутимо выше в рейтинге Мюнхен, Берлин и Франкфурт. Туда же смело можно вчленить в рейтинг ещё штук 10, всякие Гамбурги и т.д.
А кто эти рейтинги составляет?А кто проверяет этих составителей,а кто хозяева этих рейтингов?Тут можно много спорить!Кстати я тоже где-то слышал что Москва один из самых дорогих городов мира,я думаю место 30 точно в мире есть!
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Мельников Михаил
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Ответ Amalfitano
Ну так никто и не утверждал обратное. Разве кто-то мог подумать что в испанской провинции жизнь может быть дешевле чем в самом большом городе Европы и в одном из самых дорогих городов мира?
Только пожрать в Москве стоит не дороже, чем в городах Сибири. Шмотки вообще дешевле. Разница в цене квадратного метра и только. Поэтому житель Москвы, получивший жилплощадь советского периода от "бабушек" тратит на свое пробытье не больше жителя (Т)Омска. Но всяко имеет другой доход.
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Abdulla
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Недавно прих%ел со сравнения цен на продукты питания в Берлине, Варшаве, Минске и Москве.
Минск прямо наравне с Москвой, один в один, сильно далеко от Варшавы и Берлина.
Когда был в Польше офигевал от местных цен в злотых. Реально дешево за качественные продукты питания. Низкие цены в кафе и т.д.
А в Минске зарплаты в 2-3 раза ниже московских. Хорошая зарплата 700 долларов считается, да и 500 не такая плохая.
У самого бизнес и всё хорошо, но за граждан обидно немного.
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Филипп
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Ответ MATRiX
Так почему бы не взять тогда весь Стамбул?)
Потому что другая его половина находится в Азии, и причислять ее к Европе нельзя)
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umnik3
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Ответ Мишаня Кравцов
Ну так в Москве и сервис совсем другой, и возможности. Сейчас я снимаю машиноместо в Москва-сити за 35к ₽/в месяц, когда еще несколько лет назад еле еле снимал хату в своем зажопинске за пятнаху плюс коммуналку. Причем я переехал уже в довольно зрелом возрасте, мне было почти 25. Так что все молодые должны стремиться в Москву, особенно кто не на удаленке работает. Лучше города для жизни и для развития нет. А сравнивать это с нищей и зассанной испанской провинцией, где куча людей до 35 лет живет с родителями из-за безработицы и отстуствия денег, вообще смешно.
а кто твой зажопинск поднимать будет? лучшего города?это потому что мало видел, и твои земляки из зажопинска на ТТК в кармане напротив Москвы Сити фоткаются, ибо круче ничего нет в их понимании.
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MATRiX
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Ответ Филипп
Москва - самый большой город Европы. Не надо причислять европейскую половину Стамбула. Если половина города находится в Азии, то он уже не может быть самым большим европейским городом. Эта половина будет меньше, чем Москва
Так почему бы не взять тогда весь Стамбул?)
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Филипп
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Ответ MATRiX
Ну во-первых самый большой город Европы это Стамбул, так как его половина находится в Европе. Во-вторых, Москва не входит в число самых дорогих городов мира ни по каким рейтингам. Economist Intelligence Unit например, ставит Москву на 37-е место. И то, это в этом, сами знаете каком году. В прошлом году было 70-е место. И в-третьих, зарплаты в Москве конечно тоже смешные. К слову, из одной только Германии ощутимо выше в рейтинге Мюнхен, Берлин и Франкфурт. Туда же смело можно вчленить в рейтинг ещё штук 10, всякие Гамбурги и т.д.
Москва - самый большой город Европы. Не надо причислять европейскую половину Стамбула. Если половина города находится в Азии, то он уже не может быть самым большим европейским городом. Эта половина будет меньше, чем Москва
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Iuasamotu
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Очень хотел посмотреть Москву, но Россия превратилась в какое-то некоммуникабельное чудовище, что этот проект придётся отложить.
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lock0000
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Ответ Мишаня Кравцов
Ну так в Москве и сервис совсем другой, и возможности. Сейчас я снимаю машиноместо в Москва-сити за 35к ₽/в месяц, когда еще несколько лет назад еле еле снимал хату в своем зажопинске за пятнаху плюс коммуналку. Причем я переехал уже в довольно зрелом возрасте, мне было почти 25. Так что все молодые должны стремиться в Москву, особенно кто не на удаленке работает. Лучше города для жизни и для развития нет. А сравнивать это с нищей и зассанной испанской провинцией, где куча людей до 35 лет живет с родителями из-за безработицы и отстуствия денег, вообще смешно.
Не путай материальные возможности и качество жизни, которое в испанской провинции просто выше. В Москве качество жизни начинается при доходах от 10-12к баксов, не ниже. Все эти дешевоменеджерские понты с доходом 150-200к хороши только на фоне остальной России.
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Кино Музыка
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Чувствуется человек, не живший дальше Москвы.
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MATRiX
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Ответ Amalfitano
Ну так никто и не утверждал обратное. Разве кто-то мог подумать что в испанской провинции жизнь может быть дешевле чем в самом большом городе Европы и в одном из самых дорогих городов мира?
Ну во-первых самый большой город Европы это Стамбул, так как его половина находится в Европе. Во-вторых, Москва не входит в число самых дорогих городов мира ни по каким рейтингам. Economist Intelligence Unit например, ставит Москву на 37-е место. И то, это в этом, сами знаете каком году. В прошлом году было 70-е место. И в-третьих, зарплаты в Москве конечно тоже смешные. К слову, из одной только Германии ощутимо выше в рейтинге Мюнхен, Берлин и Франкфурт. Туда же смело можно вчленить в рейтинг ещё штук 10, всякие Гамбурги и т.д.
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Valentin Kompaneytsev
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Часто появляется на сайте. Он, что безработы.
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Мишаня Кравцов
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Ну так в Москве и сервис совсем другой, и возможности. Сейчас я снимаю машиноместо в Москва-сити за 35к ₽/в месяц, когда еще несколько лет назад еле еле снимал хату в своем зажопинске за пятнаху плюс коммуналку. Причем я переехал уже в довольно зрелом возрасте, мне было почти 25. Так что все молодые должны стремиться в Москву, особенно кто не на удаленке работает.

Лучше города для жизни и для развития нет. А сравнивать это с нищей и зассанной испанской провинцией, где куча людей до 35 лет живет с родителями из-за безработицы и отстуствия денег, вообще смешно.
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Svobodu Mne
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Ответ Vahe Sardaryan
За свободную от режима и пропагандистов Россию !! Вот тогда и взойдет.
Хотя бы одна такая страна в мире есть?)))
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Amalfitano
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Ну так никто и не утверждал обратное. Разве кто-то мог подумать что в испанской провинции жизнь может быть дешевле чем в самом большом городе Европы и в одном из самых дорогих городов мира?
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Барсик Юрана
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Человек уже себе на иноагентство наговорил
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Vahe Sardaryan
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
За свободную от режима и пропагандистов Россию !!
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igls54
Комментарий удален
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Vahe Sardaryan
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Там что еще не начал загневать ?? 😁
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