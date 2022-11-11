«Россия выиграет чемпионат мира, когда улучшит обучение в академиях и массовый футбол». Рианчо о сборной

рассказал, при каких условиях сборная России сможет выиграть чемпионат мира.

«Россия выиграет чемпионат мира по футболу. Это станет возможным, когда вы улучшите обучение в академиях и массовый футбол.

Считаю, что в России развитие массового футбола идет далеко не лучшим образом. Если футболист получил хороший фундамент в академии, то сможет добиться успеха в клубе и сборной страны», — сказал экс-тренер «Спартака».