«США сильнее России. Чтобы вырастить столько талантов, сколько у Америки, предстоит много поработать». Рианчо о сборных
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил сборные России и США.
«Сборная США сильнее сборной России по футболу. В России нет методической работы в академиях.
Во всех странах есть футбольные школы с устоявшейся методикой, отлаженной схемой развития футболистов. А в России у каждой академии свой стиль работы, нет общей стратегии подготовки молодых футболистов.
России предстоит проделать еще много работы, чтобы вырастить столько же талантов, сколько есть у сборной США», – отметил Рианчо.
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