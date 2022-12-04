«США сильнее России. Чтобы вырастить столько талантов, сколько у Америки, предстоит много поработать». Рианчо о сборных

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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил сборные России и США.

«Сборная США сильнее сборной России по футболу. В России нет методической работы в академиях.

Во всех странах есть футбольные школы с устоявшейся методикой, отлаженной схемой развития футболистов. А в России у каждой академии свой стиль работы, нет общей стратегии подготовки молодых футболистов.

России предстоит проделать еще много работы, чтобы вырастить столько же талантов, сколько есть у сборной США», – отметил Рианчо.

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