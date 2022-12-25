Семин о Бердыеве: «Помним команды, боровшиеся с «Барселоной», чемпионство «Рубина». В лигу вернулся сильный специалист»

Теги Курбан Бердыев Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Юрий Семин приветствует решение Курбана Бердыева возглавить «Сочи».

«В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс.

Мы прекрасно помним команды, которые боролись с «Барселоной», играли достойно в Европе, помним чемпионство «Рубина».

Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«Сочи» объявил о назначении Бердыева. Ротенберг подтвердил его приход месяц назад

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12 комментариев

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Shuller18
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Ответ ситинец
Тот победный матч с Барселонай с таким составом во главе с Гвардиолай выиграть на Камп Ноу это было огонище.
Это был отскок знатный) 24:3 по ударам, тренерская победа?) Просто у одних залетело все, даже удар с 35 метров, а у других не шло ничего. Так бывает. Не зря даже сам Бердыев казанские 0:0 ценит выше той победы вопреки.
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Shuller18
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Ответ Direct free kick
В пердив не вылетал как одна медиа звезда
Ну молодец конечно, только тут на Сочи чуть ли не медали вешают заранее, с чего вдруг?) С того, что 13 лет назад Бердыев на Камп Ноу отскочил?))
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Direct free kick
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Ответ Shuller18
А Бердыев играл как-то иначе? Вот реально смешно, победа над Барсой, чемпионство с Рубином, 13 лет прошло! Вы последние результаты Бердыева видели?)
В пердив не вылетал как одна медиа звезда
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ahetichetki
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Дело говорит Палыч, будем смотреть!
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Alex Miheev
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Вечно молодой
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Valentin Kompaneytsev
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Надеюсь Сочи с Бердыевым будет в порядке.
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ситинец
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Тот победный матч с Барселонай с таким составом во главе с Гвардиолай выиграть на Камп Ноу это было огонище.
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Shuller18
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Ответ ruslan_khaibulov
Но хомячки придурки будут девать тупую мантру про автобус
А Бердыев играл как-то иначе?
Вот реально смешно, победа над Барсой, чемпионство с Рубином, 13 лет прошло! Вы последние результаты Бердыева видели?)
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инок
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Палыч ерунды не скажет. Успехов Бердыеву в Сочи!
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Алексий Бяконт
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Бердыев давно потерял хватку как футбольный тренер. Это утопия.
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Зверёк
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Спасибо Палычу за справедливую оценку
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ruslan_khaibulov
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Но хомячки придурки будут девать тупую мантру про автобус
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