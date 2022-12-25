Семин о Бердыеве: «Помним команды, боровшиеся с «Барселоной», чемпионство «Рубина». В лигу вернулся сильный специалист»
Юрий Семин приветствует решение Курбана Бердыева возглавить «Сочи».
«В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс.
Мы прекрасно помним команды, которые боролись с «Барселоной», играли достойно в Европе, помним чемпионство «Рубина».
Я хочу поздравить Курбана Бекиевича. Это очень правильное решение. Желаю ему удачи!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
«Сочи» объявил о назначении Бердыева. Ротенберг подтвердил его приход месяц назад
Вот реально смешно, победа над Барсой, чемпионство с Рубином, 13 лет прошло! Вы последние результаты Бердыева видели?)