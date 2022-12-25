«Сочи» объявил о назначении Бердыева. Ротенберг подтвердил его приход месяц назад

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия трансферы Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Курбан Бердыев стал новым главным тренером «Сочи».

Как сообщает пресс-служба южан, Бердыев приступит к выполнению своих обязанностей с нового года.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером месяц назад. Он сообщил, что с 70-летним специалистом подписан контракт сроком на 2,5 года.

Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России и два раза брал бронзовые медали в чемпионате. Также тренер выигрывал Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2015/16 Бердыев привел «Ростов» ко второму месту в РПЛ.

До возвращения в Россию он совмещал должность главного тренера и технического директора иранского «Трактора».

В первой части сезона пост главного тренера «Сочи» занимал Александр Точилин, старшего тренера – Вадим Гаранин. После 17 проведенных туров команда набрала 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ

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10 комментариев

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nobrainnopain
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Удачи Бекиичу
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Бухгалтер2021
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пора на пенсию
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QWertY
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Хотел написать «займет второе место, выведет в ЛЧ и обыграет какой нибудь топ клуб», но потом вспомнил, что такой расклад не светит в ближайшее время, даже если займет первое место)
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hett
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Четками будет в Адлере торговать 🤔
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Haci Ceferli
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Бердыев решил восстановить карьеру?)
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Рикардо Милос
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Будет интересно посмотреть, что сделает Курбан Бекиич с Сочи. Но отношение к клубу у меня не поменяется. Будет ли там играть Нобоа или тренировать Бердыев- индифферентно. Контора Ротенберов...
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Дмитрий Яруллин
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Ой , что то будет , кажется …
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Slavanya
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Сочи радикально изменил вектор, буквально за год из суператакующей команды стать командой Бердыева… Эх
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Mekanych Red Devil
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Удачи Курбану Бекиевичу!
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Новое руководство Рубина: 🗿🗿🗿
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