«Сочи» объявил о назначении Бердыева. Ротенберг подтвердил его приход месяц назад

Курбан Бердыев стал новым главным тренером «Сочи».

Как сообщает пресс-служба южан, Бердыев приступит к выполнению своих обязанностей с нового года.

Владелец «Сочи» подтвердил назначение Бердыева главным тренером месяц назад. Он сообщил, что с 70-летним специалистом подписан контракт сроком на 2,5 года.

Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России и два раза брал бронзовые медали в чемпионате. Также тренер выигрывал Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2015/16 Бердыев привел «Ростов» ко второму месту в РПЛ.

До возвращения в Россию он совмещал должность главного тренера и технического директора иранского «Трактора».

В первой части сезона пост главного тренера « » занимал Александр Точилин, старшего тренера – Вадим Гаранин. После 17 проведенных туров команда набрала 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир .