Экс-игрок «Рубина» Попов о Бердыеве: «Ему 70, российскому футболу он ничего не даст. 99%, что «Сочи» так и будет болтаться в середине таблицы или ниже»

Теги Рубин Алексей Попов Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сочи Футбол

Алексей Попов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

– Российскому футболу Бердыев точно ничего не даст. У него возраст не тот, чтобы что‑то дать. Только футбол может дать ему. Ему 70 лет, это не тот возраст, чтобы с энтузиазмом работать. Некоторые в таком возрасте таблетки принимают, потому что не понимают, где находятся.

– Совсем не верите в своего бывшего тренера?

– Конечно, верю, что у него получится. Желаю ему только успехов. Но думаю, на 99% ничего не выйдет, нереально будет добиться успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а может и ниже.

У Бердыева другая философия, чем та, что исповедовал Федотов и Гаранин. У них все было «на мяче». У Курбана Бекиевича одна из первых задач – построить игру в обороне. Одна из его фишек была такой: постоянные каждодневные теории, каждый день на базе, и игроки напрягались умственно и морально, – сказал экс-игрок «Рубина».

«Сочи» объявил о назначении Бердыева. Ротенберг подтвердил его приход месяц назадберг подтвердил его приход месяц назад

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15 комментариев

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Николай Володин
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Ответ Kenai Tahov
Это же КББ болгара из Ростова вытурил?
Да
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Kenai Tahov
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Это же КББ болгара из Ростова вытурил?
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лоцман
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Без Бердыева было скучно. Он все таки фигура.
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Алексей ПК
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Ответ Ебздрогыч
Одна из его фишек была такой: постоянные каждодневные теории, каждый день на базе, и игроки напрягались умственно и морально. А футбол - игра для тупых, поэтому у Бердыева точно ничего не получится, добавил Попов.
Экс-игрок «Рубина» Попов - глупый
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Злобный Конь
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Формально эрзац-клуб "Сочи" базируется в Сочи, тренировочная база в Адлере,а домашний стадион в п.г.т. Сириус,который больше не считается территорией "Большого Сочи", в отличии от того же Адлера. 🤔
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окечуква
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Умственно напрягаться нашим футболистам как раз очень полезно.
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Kit244098
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Согласен. Бердыев - позавчерашний день. А при отсутствии еврокубков, так его назначение просто глупость. Лучше бы Гаранина оставили.
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инок
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Судя по всему, Бердыева клубу предложил Нобоа, и если ничего из данной затеи не выйдет, то Кристиан неплохую такую свинью подложил своей команде.
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Екн Лор
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То, что Бердыев ничего не принесёт нового - это точно. Автобусы уходят в прошлое, и провалы Моуринью, Аллегри и Симеоне это подтверждают.
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Брэд Либил
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Было б даже странно, если б сразу же не всплыла эта пермская обиженка.
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Богдан Агафонов
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Фанатики-гики оборонительного футбола в восторге от назначения КББ и уже наверняка готовят тактические посты на спортс
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corazón
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"Подержи мой кумыс" - сказал Ван Гал Попову.
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Иван Новиков
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Странно, что фарм-1 не пошёл по проторённой дорожке и не вытащил тренера из фарма-2.
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Ебздрогыч
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Одна из его фишек была такой: постоянные каждодневные теории, каждый день на базе, и игроки напрягались умственно и морально. А футбол - игра для тупых, поэтому у Бердыева точно ничего не получится, добавил Попов.
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alexsem69
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Это с чего такие выводы?
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