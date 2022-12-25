Экс-игрок «Рубина» Попов о Бердыеве: «Ему 70, российскому футболу он ничего не даст. 99%, что «Сочи» так и будет болтаться в середине таблицы или ниже»

прокомментировал назначение главным тренером «Сочи».

– Российскому футболу Бердыев точно ничего не даст. У него возраст не тот, чтобы что‑то дать. Только футбол может дать ему. Ему 70 лет, это не тот возраст, чтобы с энтузиазмом работать. Некоторые в таком возрасте таблетки принимают, потому что не понимают, где находятся.

– Совсем не верите в своего бывшего тренера?

– Конечно, верю, что у него получится. Желаю ему только успехов. Но думаю, на 99% ничего не выйдет, нереально будет добиться успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а может и ниже.

У Бердыева другая философия, чем та, что исповедовал Федотов и Гаранин. У них все было «на мяче». У Курбана Бекиевича одна из первых задач – построить игру в обороне. Одна из его фишек была такой: постоянные каждодневные теории, каждый день на базе, и игроки напрягались умственно и морально, – сказал экс-игрок « ».

«Сочи» объявил о назначении Бердыева. Ротенберг подтвердил его приход месяц назадберг подтвердил его приход месяц назад