Стефано Пиоли: «Милан» должен верить, что обгонит «Наполи», как верил в скудетто, когда оно казалось недостижимым»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Наполи Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о развитии профессиональных навыков.

«Думаю, я во многих аспектах и вещах стал лучше, но особенно – в двух-трех, которые я считаю наиболее важными: поиске различных тактических решений, отношениях с игроками и, пожалуй, отношениях с внешним миром.

«Милан» должен верить в то, что обгонит «Наполи», как в прошлом сезоне верил, что станет чемпионом, хотя поначалу это казалось недостижимым.

Помню, как мы с сыном курили сигары на балконе в два часа ночи, а под нами шли болельщики с флагами «Милана». В тот момент я по-настоящему осознал величие того, что мы сделали», – заявил Пиоли.

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5 комментариев

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Haci Ceferli
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Наполи как и в прошлом сезоне стоит потерять пару ключевых игроков и они сдуются. Форца Милан!
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aaaacccc
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Pioli is on Fire
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Sportik 975
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Типичная мотивационная речь всех мировых тренеров.
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Ефии
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В прошлом сезоне не было сильного Наполи, у которого 7 очков отрыва.
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ẞADIM TM
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Молодец!
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