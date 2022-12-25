Стефано Пиоли: «Милан» должен верить, что обгонит «Наполи», как верил в скудетто, когда оно казалось недостижимым»

Главный тренер « » рассказал о развитии профессиональных навыков.

«Думаю, я во многих аспектах и вещах стал лучше, но особенно – в двух-трех, которые я считаю наиболее важными: поиске различных тактических решений, отношениях с игроками и, пожалуй, отношениях с внешним миром.

«Милан» должен верить в то, что обгонит « », как в прошлом сезоне верил, что станет чемпионом, хотя поначалу это казалось недостижимым.

Помню, как мы с сыном курили сигары на балконе в два часа ночи, а под нами шли болельщики с флагами «Милана». В тот момент я по-настоящему осознал величие того, что мы сделали», – заявил Пиоли.