Леау хотел бы проиграть в другой лиге: «В будущем, сейчас я сосредоточен на «Милане». Нравится, как играет «Арсенал»

Рафаэл Леау высказался о своем будущем.

«Хочу ли я поиграть в другом чемпионате? Да, в будущем. Но сейчас я сосредоточен на «Милане», я думаю о «Милане», и у меня контракт с «Миланом», который является топ-клубом с большой историей. Мне очень нравится город.

Победа [в Серии А] с «Миланом» была одним из лучших моментов в моей жизни и в карьере. Дома я много смотрю футбол: , , Лигу 1... даже португальскую лигу, конечно.

За какими командами мне нравится наблюдать в этом году? Мне нравится, как играет « », они проводят отличный сезон», – сказал полузащитник « » и сборной в подкасте Desconstruir.

Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны «Челси», «Реала» и «Манчестер Сити».