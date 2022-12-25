Леау хотел бы проиграть в другой лиге: «В будущем, сейчас я сосредоточен на «Милане». Нравится, как играет «Арсенал»

Теги Милан Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау высказался о своем будущем.

«Хочу ли я поиграть в другом чемпионате? Да, в будущем. Но сейчас я сосредоточен на «Милане», я думаю о «Милане», и у меня контракт с «Миланом», который является топ-клубом с большой историей. Мне очень нравится город.

Победа [в Серии А] с «Миланом» была одним из лучших моментов в моей жизни и в карьере. Дома я много смотрю футбол: АПЛ, Ла Лигу, Лигу 1... даже португальскую лигу, конечно.

За какими командами мне нравится наблюдать в этом году? Мне нравится, как играет «Арсенал», они проводят отличный сезон», – сказал полузащитник «Милана» и сборной Португалии в подкасте Desconstruir.

Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны «Челси», «Реала» и «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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Богдан Агафонов
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На место Мбаппе в ПСЖ поедет потом

Он также не особо участвует в оборонительных действиях команды, как и Килиан

А кроме ПСЖ из больших команд, где атакующие игроки не прессингуют я и не знаю никого
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Павел Ларичев
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Проиграть в другой лиге всегда успеешь.
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Крыс Пол
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Новый Анри по проторенной дорожке из Сериала в Арсенал
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Alexey Makarevich
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Иди в арсенал, проиграешь
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Блуждающий странник
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Ответ Давид Agabekyan
А потом ты проснёшься. Никто за один год контракта больше 50 платить не будет. Уйдёт бесплатно как Кессье
Увидишь следующим летом. Дадут спокойно, я уже выше объяснил почему. Кессье опорник и кормил сказками руководство, тут уже понятно если не продлевает его продают, а атакующие игроки всегда с большим ценником
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Кукич
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Летом максимум предложат 70 млн. Ведь через год может спокойно в январе 2024 г подписать контракт с любым клубом
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Давид Agabekyan
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Ответ Блуждающий странник
Если в ближайшие месяцы не продлевает контракт летом продавать за 80-100. Желающие найдутся даже с годом по контракту, за свободного агента Леау будет борьба шейхов с подъемными и зарплатой неадекватной
А потом ты проснёшься. Никто за один год контракта больше 50 платить не будет. Уйдёт бесплатно как Кессье
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Блуждающий странник
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Ответ Wekil Halylow
Летом 100 никто не предложит максимум 60
Предложат спокойно. Конкуренция за Леау будет огромная. Сразу на ум приходят Сити, ПСЖ, Ньюкасл, МЮ, а на самом деле желающих будет больше. Клуб за свободного агента Леау может заплатить примерно столько же как и за трансфер из Италии. Там агент будет выбивать сразу подписной бонус и зарплату самую высокую среди конкурентов, а прямой трансфер убирает эти риски. Реал вон за Мбаппе 200 миллионов предлагал когда оставался год по контракту. 60 минимум предложат и это тоже неплохо
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Wekil Halylow
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Ответ Блуждающий странник
Если в ближайшие месяцы не продлевает контракт летом продавать за 80-100. Желающие найдутся даже с годом по контракту, за свободного агента Леау будет борьба шейхов с подъемными и зарплатой неадекватной
Летом 100 никто не предложит максимум 60
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Блуждающий странник
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Если в ближайшие месяцы не продлевает контракт летом продавать за 80-100. Желающие найдутся даже с годом по контракту, за свободного агента Леау будет борьба шейхов с подъемными и зарплатой неадекватной
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