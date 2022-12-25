Леау хотел бы проиграть в другой лиге: «В будущем, сейчас я сосредоточен на «Милане». Нравится, как играет «Арсенал»
Рафаэл Леау высказался о своем будущем.
«Хочу ли я поиграть в другом чемпионате? Да, в будущем. Но сейчас я сосредоточен на «Милане», я думаю о «Милане», и у меня контракт с «Миланом», который является топ-клубом с большой историей. Мне очень нравится город.
Победа [в Серии А] с «Миланом» была одним из лучших моментов в моей жизни и в карьере. Дома я много смотрю футбол: АПЛ, Ла Лигу, Лигу 1... даже португальскую лигу, конечно.
За какими командами мне нравится наблюдать в этом году? Мне нравится, как играет «Арсенал», они проводят отличный сезон», – сказал полузащитник «Милана» и сборной Португалии в подкасте Desconstruir.
Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны «Челси», «Реала» и «Манчестер Сити».
Он также не особо участвует в оборонительных действиях команды, как и Килиан
А кроме ПСЖ из больших команд, где атакующие игроки не прессингуют я и не знаю никого