Гаттузо о Пирло: «Бог наделил его невероятными качествами, у него словно было четыре глаза. Это другой футбол»
Дженнаро Гаттузо высказался о бывшем партнере по «Милану» и сборной Италии Андреа Пирло.
– То, что вы много лет играли рядом с Пирло, повлияло на вас?
– У Пирло была одна вещь, которую сейчас едва ли можно увидеть: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него будто было четыре глаза. Расположение на поле, работа без мяча, выносы... Этого сейчас не хватает многим командам.
Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, и он не любил играть коротко. Это был другой футбол, – сказал главный тренер «Валенсии».
Камонарези, Тотти, Дель Пьеро, Синьори, Бокшич и т.д..
Ну а вообще, история циклична. Уверен, когда-то вернёмся к футболу Моуриньо, но в новом обличии)