Гаттузо о Пирло: «Бог наделил его невероятными качествами, у него словно было четыре глаза. Это другой футбол»

высказался о бывшем партнере по « » и сборной Италии Андреа Пирло.

– То, что вы много лет играли рядом с Пирло, повлияло на вас?

– У Пирло была одна вещь, которую сейчас едва ли можно увидеть: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него будто было четыре глаза. Расположение на поле, работа без мяча, выносы... Этого сейчас не хватает многим командам.

Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, и он не любил играть коротко. Это был другой футбол, – сказал главный тренер «Валенсии».