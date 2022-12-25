Гаттузо о Пирло: «Бог наделил его невероятными качествами, у него словно было четыре глаза. Это другой футбол»

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Дженнаро Гаттузо высказался о бывшем партнере по «Милану» и сборной Италии Андреа Пирло.

– То, что вы много лет играли рядом с Пирло, повлияло на вас?

– У Пирло была одна вещь, которую сейчас едва ли можно увидеть: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него будто было четыре глаза. Расположение на поле, работа без мяча, выносы... Этого сейчас не хватает многим командам.

Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, и он не любил играть коротко. Это был другой футбол, – сказал главный тренер «Валенсии».

4 комментария

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maddantist maddantist
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Ответ MATRiX
«Кто не ностальгирует по вертикальному и ориентированному на персоналии футболу нулевых - у того нет сердца. Кто хочет в него играть - у того нет разума» Ну а вообще, история циклична. Уверен, когда-то вернёмся к футболу Моуриньо, но в новом обличии)
Для этого игроки нужны как персонажи фильмов Тарантино... а где их взять...
Камонарези, Тотти, Дель Пьеро, Синьори, Бокшич и т.д..
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maddantist maddantist
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Да и Гаттузо был крут не меньше в своем амплуа...
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igls54
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Рино, как говорится, ##### не скажет!
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MATRiX
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«Кто не ностальгирует по вертикальному и ориентированному на персоналии футболу нулевых - у того нет сердца. Кто хочет в него играть - у того нет разума»

Ну а вообще, история циклична. Уверен, когда-то вернёмся к футболу Моуриньо, но в новом обличии)
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