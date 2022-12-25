Иньеста о Бускетсе: «Он не видел свое будущее в сборной, учитывая возраст, момент и изменения в команде»

прокомментировал уход из сборной Испании.

– Несколько дней назад Серджи Бускетс объявил об уходе из сборной, несмотря на то, что его просили остаться. Вас это удивило?

– Меня это не удивило. У нас очень хорошие отношения, мы говорим о многом. Кроме того, учитывая его возраст, момент, изменения, происходящие в сборной... он чувствовал, что не видит себя в команде в будущем.

Буси долгое время был эталоном национальной команды, в последнее время был ее капитаном и очень важным игроком. До последнего дня он показывал уровень и был ориентиром для своих товарищей по команде, – сказал экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

Бускетс завершил карьеру в сборной Испании. Он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012