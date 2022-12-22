Андрес Иньеста: «Месси лучший для меня независимо от ЧМ. А кто считал иначе, найдет оправдание, чтобы делать это дальше»
Хавбек «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Для меня он и так лучший – независимо от победы на чемпионате мира.
Я думаю, что чемпионство его по-настоящему осчастливило – больше, чем другие думают. Но осчастливило не только его, а всю Аргентину. Эта сборная всегда была в числе претендентов, а то, как она выиграла, делает победу абсолютно заслуженной.
Я уверен, что те люди, которые не считали Месси лучшим, найдут оправдание для того, чтобы и дальше придерживаться этого мнения – независимо от того, выиграл он ЧМ или нет», – сказал Иньеста.
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