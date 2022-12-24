Иньеста о ЧМ-2022: «Я был уверен, что Испания далеко пройдет. Но после 2010-го у нас непростой путь»

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе Андрес Иньеста Сборная Испании по футболу Луис Энрике ЧМ-2022 Футбол

Хавбек «Виссел Кобе» Андрес Иньеста оценил выступление Испании на ЧМ-2022.

– Вы ожидали от команды Луиса Энрике большего?

– Я не убежден, что «ожидал» – подходящее слово, но я был уверен, что команда далеко пройдет, потому что был уверен в игроках и в тренере. Но таков чемпионат мира. Если это не твой день, то в плей-офф ты вылетаешь. Каждый матч сложный, но, конечно, мы хотели бы увидеть больший успех. Этот результат будет полезен для нас в дальнейшем.

После ЧМ-2010 у нас непростой путь. В Бразилии мы не вышли из группы, в России вылетели в 1/8 финала, – сказал Иньеста.

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9 комментариев

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Дмитрий Крутенко
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У Испании президент федерации дурачок.
В 2018 он уволил тренера перед стартом ЧМ.
На Евро-20 Испания победила только в одном матче (все остальное ничьи). Тренера оставили.
На ЧМ22 Испания опять победила только в одном матче (удивительно почему так произошло, никогда такого не было и вот опять).
Сейчас этот гений назначает тренера, который умудрился олимпиаду проиграть с напичканной звездами Испанией.
Пока он у руля федерации со своей неадекватностью, то и Испания ничего не выиграет.
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Arthur Jacob
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Ответ DemyanXXX
Та Испания была дьявольски хороша...
Самый скучный чемпион всех времён, даже меньше всех забили - 8 голов в 7 матчах
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Fox_Mulder_12
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Та Испания была дьявольски хороша...
Самый скучный чемпион за все время, что я смотрю футбол, а это с 98-ого года.
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kaka10
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Та Испания была дьявольски хороша...
Видимо победы по 1:0 благодаря индивидуальному мастерству Вильи - это дьявольски хороший футбол)
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maddantist maddantist
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МЮ, Барселона, сборная Испании в стародавние времена были командами, которые при огромных амбициях ничего не могли дать своим болельщикам... Это гены, или шут его знает от чего зависит. Они легко возвращаются туда, где были ... Шанс Испании был в прошлом году на Евро, а теперь ничего не поможет...
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Фут.Боль
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Время тики-таки прошло, к счастью. Испании нужно уходить от этого и играть в более современный футбол. Исполнителей там предостаточно.
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Великий Алонсо
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Сильнее той Испании была только Португалия в 2016
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Sardor Abdujalilov
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Та Испания как Немецкая машиной была.
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DemyanXXX
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Та Испания была дьявольски хороша...
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