Иньеста о ЧМ-2022: «Я был уверен, что Испания далеко пройдет. Но после 2010-го у нас непростой путь»

Хавбек « » оценил выступление на .

– Вы ожидали от команды большего?

– Я не убежден, что «ожидал» – подходящее слово, но я был уверен, что команда далеко пройдет, потому что был уверен в игроках и в тренере. Но таков чемпионат мира. Если это не твой день, то в плей-офф ты вылетаешь. Каждый матч сложный, но, конечно, мы хотели бы увидеть больший успех. Этот результат будет полезен для нас в дальнейшем.

После ЧМ-2010 у нас непростой путь. В Бразилии мы не вышли из группы, в России вылетели в 1/8 финала, – сказал Иньеста.