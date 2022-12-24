Иньеста о ЧМ-2022: «Я был уверен, что Испания далеко пройдет. Но после 2010-го у нас непростой путь»
Хавбек «Виссел Кобе» Андрес Иньеста оценил выступление Испании на ЧМ-2022.
– Вы ожидали от команды Луиса Энрике большего?
– Я не убежден, что «ожидал» – подходящее слово, но я был уверен, что команда далеко пройдет, потому что был уверен в игроках и в тренере. Но таков чемпионат мира. Если это не твой день, то в плей-офф ты вылетаешь. Каждый матч сложный, но, конечно, мы хотели бы увидеть больший успех. Этот результат будет полезен для нас в дальнейшем.
После ЧМ-2010 у нас непростой путь. В Бразилии мы не вышли из группы, в России вылетели в 1/8 финала, – сказал Иньеста.
В 2018 он уволил тренера перед стартом ЧМ.
На Евро-20 Испания победила только в одном матче (все остальное ничьи). Тренера оставили.
На ЧМ22 Испания опять победила только в одном матче (удивительно почему так произошло, никогда такого не было и вот опять).
Сейчас этот гений назначает тренера, который умудрился олимпиаду проиграть с напичканной звездами Испанией.
Пока он у руля федерации со своей неадекватностью, то и Испания ничего не выиграет.