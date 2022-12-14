«Аргентина победила заслуженно. Хорваты уже не те, не молодеют». Канчельскис о полуфинале ЧМ-2022

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Андрей Канчельскис оценил победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Хорваты и так показали себя. Сейчас будут играть за третье место. Они все-таки не молодеют. Хорваты выступили здорово, но Аргентина заслуженно победила.

Пенальти сомнительный, но и без этого Аргентина доминировала. Хорваты уже не те», — сказал экс-игрок сборной России.

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