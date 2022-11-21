Канчельскис о радужных повязках на ЧМ: «Превращают футбол в шоу. Правильно, что ФИФА такое запрещает»

высказался о запрете радужных повязок во время ЧМ-2022.

– Как относитесь к идее использовать капитанские повязки в цветах ЛГБТ-движения?

– Это уже совсем, слишком. Капитанская повязка должна быть в цветах своей страны.

Раньше такого не было. Это все неправильно. Правильно, что ФИФА такое запрещает. Играйте в футбол! Футбол превращают в шоу, – сказал экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

Англия, Германия, Бельгия, Дания, Уэльс и Швейцария отказались от повязки One Love на ЧМ-2022. Они опасаются спортивных санкций ФИФА

После запрета повязок One Love ФИФА распространила на весь ЧМ акцию с другими повязками против дискриминации. Она должна была начаться с 1/4 финала