Роберт Левандовски: «Барса» не знала, как выигрывать в ЛЧ. Нужно выработать менталитет победителя»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался о неудачах «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов после группового этапа. «Барселона» не побеждала в этом турнире с 2015 года.

– Мы не знали, как побеждать в Лиге чемпионов, и не понимали, как нужно играть, чтобы выигрывать, но в Ла Лиге у нас все очень хорошо. У «Барсы» очень молодой состав. Опыт, приобретенный за последние месяцы, положительно скажется на следующем сезоне. И да, иногда нужно просто знать, что нужно делать, чтобы победить. В Ла Лиге мы продемонстрировали это несколько раз.

Нужно продолжать работать, потому что есть матчи, победы в которых даются легко, а ты забиваешь много голов. Но есть и другие матчи – случаются плохие дни, когда важно лишь одержать победу и забрать домой три очка.

– «Барсе» нужно работать над психологией?

– Это не вопрос работы над психологией. Проблема в том, что нам нужно выработать менталитет победителя. Без разницы, правильно ли мы все делаем в конкретном матче. У нас в головах должна быть лишь мысль о том, что в конце концов мы станем чемпионами, – сказал нападающий «Барселоны».

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23 комментария

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Виктор Эпик
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Дожили... Барсе нужно выработать менталитет победителя))) Еще не так давно доминировали над всеми как хотели, а костяк даже чемпионами мира, европы был несколько лет подряд)
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Ярый член
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ощущение что поляк ненадолго задержится в Барсе
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aseke
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Сказал Левандовский после своего провала на ЧМ.
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Топлю за барсу 10 лет
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Ответ Raul14
Интересно, они учатся что-ли вместе как писать на спортс про судей? У них у всех похожие комментарии на этом сайте)) Эхх! Иногда жалко этих фанов спотифой клуба)
Нет, они просто сектанты зависимые от чужого мнения. Есть среди них адекваты, но от силы на этом ресурсе процентов 20 их, остальные такие как егорка зуев шакалята
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Val Smith
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Да ладно, в Барселоне на этом групповом этапе на вскидку были Альба, Бускетс, Пике, Тер Штэген и Левандовский все обладатели Лиги чемпионов. Это чуть меньше половины команды.
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Пенс
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Это додуматься из топ-клуба перейти в каталанский середняк, чтобы в ЛЕ вырабатывать менталитет победителя. Хотя чего не сделаешь ради денег.
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Raul14
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Ответ Топлю за барсу 10 лет
Еще один отбитый ребёночек) А напомните ваши достижения в лч без Эвребе, Айтекина,Штарка, Бузака, Чакыра и других звёзд барселонишка)
Интересно, они учатся что-ли вместе как писать на спортс про судей? У них у всех похожие комментарии на этом сайте)) Эхх! Иногда жалко этих фанов спотифой клуба)
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Кино Музыка
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Многократному победителю ЛЧ надо выработать менталитет победителя. Отпад логика.
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Гари Невилл
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Верим и ждём!❤️
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Топлю за барсу 10 лет
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Ответ Егор Зуев
Ещё один отбитый ребёночек) А напомните ваши достижения в лч без Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели и других звёзд реалишка)
Еще один отбитый ребёночек)
А напомните ваши достижения в лч без Эвребе, Айтекина,Штарка, Бузака, Чакыра и других звёзд барселонишка)
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Егор Зуев
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Ответ Raul14
А ты смотри! Мы вроде говорили о будущем клуба, который продал и продает все что движется и теряет свое будущее ради пару хороших сезонов (ну хотя бы зона ЛЧ или ЛЕ) Так почему же ты сразу переходишь на личность и начинаешь оскорблять ? Ну понимаю что у тебя аргументов нет. Я говорю по факту а ты это знаешь, видишь! В таком случае адекватные фаны(хотя их очень мало) спотифой клуб просто перестают спорить и исчезают)
Мальчик, а где не по факту не говорю?)
То, что без судей мадридский проект ничего не выиграл бы - факт.
То, что через пару лет основной состав реала можно будет навестить в доме престарелых - факт)
Где это я оскорбил кого-то?)
Я рассказал, какая фанбаза у реала и подобрал настоящие название Реалу, вот и всё)
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Raul14
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Ответ Егор Зуев
Нет, просто мне забавно наблюдать за фан-базой в мадридского меньше чем клуба, вот и всё)
А ты смотри! Мы вроде говорили о будущем клуба, который продал и продает все что движется и теряет свое будущее ради пару хороших сезонов (ну хотя бы зона ЛЧ или ЛЕ)
Так почему же ты сразу переходишь на личность и начинаешь оскорблять ? Ну понимаю что у тебя аргументов нет. Я говорю по факту а ты это знаешь, видишь! В таком случае адекватные фаны(хотя их очень мало) спотифой клуб просто перестают спорить и исчезают)
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Егор Зуев
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Ответ Raul14
Аргументы закончились?))
Нет, просто мне забавно наблюдать за фан-базой в мадридского меньше чем клуба, вот и всё)
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Егор Зуев
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Ответ белошип
Вы даже ЛЕ не можете осилить какой вам ЛЧ? Бчк всегда была крепким середняком которую в ЛЧ стабильно лещевали все топ клубы Европы)
Ещё один отбитый ребёночек)
А напомните ваши достижения в лч без Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели и других звёзд реалишка)
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Raul14
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Ответ Егор Зуев
Комментарий удален модератором
Аргументы закончились?))
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белошип
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Вы даже ЛЕ не можете осилить какой вам ЛЧ?
Бчк всегда была крепким середняком которую в ЛЧ стабильно лещевали все топ клубы Европы)
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Егор Зуев
Ответ Raul14
Неет, ты ошибаешься) Реалу есть за что купить норм игроков, а спотифай клуб лет через пять точно расформируют))
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Isshin88
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Как не знала? Прекрасно знала. Выигрывала при помощи Эвребе и симуляций…
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Raul14
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Ответ Егор Зуев
Я боюсь представители мадридского шапито, через максимум 5 лет окажутся в доме для престарелых)
Неет, ты ошибаешься) Реалу есть за что купить норм игроков, а спотифай клуб лет через пять точно расформируют))
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Егор Зуев
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Ответ Raul14
Боюсь что в ближайшее 10 лет она вообще забудет что такое ЛЧ)
Я боюсь представители мадридского шапито, через максимум 5 лет окажутся в доме для престарелых)
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Ramil Usmanov
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Время нужно, победы будут!
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Егор Зуев
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Ок, работай
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Иван Рыбаков
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А как же ДНК?
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Raul14
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Боюсь что в ближайшее 10 лет она вообще забудет что такое ЛЧ)
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