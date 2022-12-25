Роберт Левандовски: «Барса» не знала, как выигрывать в ЛЧ. Нужно выработать менталитет победителя»
Роберт Левандовски высказался о неудачах «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Каталонский клуб второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов после группового этапа. «Барселона» не побеждала в этом турнире с 2015 года.
– Мы не знали, как побеждать в Лиге чемпионов, и не понимали, как нужно играть, чтобы выигрывать, но в Ла Лиге у нас все очень хорошо. У «Барсы» очень молодой состав. Опыт, приобретенный за последние месяцы, положительно скажется на следующем сезоне. И да, иногда нужно просто знать, что нужно делать, чтобы победить. В Ла Лиге мы продемонстрировали это несколько раз.
Нужно продолжать работать, потому что есть матчи, победы в которых даются легко, а ты забиваешь много голов. Но есть и другие матчи – случаются плохие дни, когда важно лишь одержать победу и забрать домой три очка.
– «Барсе» нужно работать над психологией?
– Это не вопрос работы над психологией. Проблема в том, что нам нужно выработать менталитет победителя. Без разницы, правильно ли мы все делаем в конкретном матче. У нас в головах должна быть лишь мысль о том, что в конце концов мы станем чемпионами, – сказал нападающий «Барселоны».
А напомните ваши достижения в лч без Эвребе, Айтекина,Штарка, Бузака, Чакыра и других звёзд барселонишка)
То, что без судей мадридский проект ничего не выиграл бы - факт.
То, что через пару лет основной состав реала можно будет навестить в доме престарелых - факт)
Где это я оскорбил кого-то?)
Я рассказал, какая фанбаза у реала и подобрал настоящие название Реалу, вот и всё)
Так почему же ты сразу переходишь на личность и начинаешь оскорблять ? Ну понимаю что у тебя аргументов нет. Я говорю по факту а ты это знаешь, видишь! В таком случае адекватные фаны(хотя их очень мало) спотифой клуб просто перестают спорить и исчезают)
А напомните ваши достижения в лч без Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели и других звёзд реалишка)
Бчк всегда была крепким середняком которую в ЛЧ стабильно лещевали все топ клубы Европы)