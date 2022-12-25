Роберт Левандовски: «Барса» не знала, как выигрывать в ЛЧ. Нужно выработать менталитет победителя»

высказался о неудачах «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб второй год подряд вылетел из Лиги чемпионов после группового этапа. « » не побеждала в этом турнире с 2015 года.

– Мы не знали, как побеждать в Лиге чемпионов, и не понимали, как нужно играть, чтобы выигрывать, но в у нас все очень хорошо. У «Барсы» очень молодой состав. Опыт, приобретенный за последние месяцы, положительно скажется на следующем сезоне. И да, иногда нужно просто знать, что нужно делать, чтобы победить. В Ла Лиге мы продемонстрировали это несколько раз.

Нужно продолжать работать, потому что есть матчи, победы в которых даются легко, а ты забиваешь много голов. Но есть и другие матчи – случаются плохие дни, когда важно лишь одержать победу и забрать домой три очка.

– «Барсе» нужно работать над психологией?

– Это не вопрос работы над психологией. Проблема в том, что нам нужно выработать менталитет победителя. Без разницы, правильно ли мы все делаем в конкретном матче. У нас в головах должна быть лишь мысль о том, что в конце концов мы станем чемпионами, – сказал нападающий «Барселоны».