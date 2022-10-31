Левандовски о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Конечно, я не рад. Уверен, что в следующем сезоне все будет по-другому, мы должны быть терпеливы»

высказался о вылете «Барселоны» из чемпионов.

Каталонский клуб после 5 туров группового этапа набрал 4 очка и гарантированно займет 3-е место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».

«Конечно, я не рад, должна быть в 1/8 финала. Но еще до того, как я пришел в «Барсу», я уже знал, что первый сезон может получиться более трудным, чем должен быть.

Мы находимся в процессе перестроения, который требует времени, мы должны быть терпеливы. Я уверен, что эти неудачи помогут нам вырасти как команде и что в следующем сезоне все будет по-другому.

Мы развиваемся. Я не ждал, что в первом сезоне после моего перехода все будет хорошо. Я настаиваю на том, что это процесс, требующий времени и терпения», – сказал нападающий «блауграны» La Vanguardia.