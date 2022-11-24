Бердыев покидает иранский «Трактор»: «Дело не в деньгах, ухожу только из-за морального долга. Я должен вернуться в Россию»

попросил руководство иранского «Трактора» освободить его от должности.

Сообщалось, что 70-летний специалист возглавит .

Бердыев был назначен главным тренером и техническим директором в июне.

Под его руководством команда провела 11 матчей в чемпионате Ирана и занимает 7-е место в таблице с 15 очками.

«В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в российский футбол. Переговоры с клубом из России были серьезными, и сегодня я официально попросил руководство «Трактора» освободить меня от занимаемой должности.

Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола. Я должен вернуться в Россию.

Мое присутствие в «Тракторе» позволило мне лучше узнать болельщиков, членов команды и иранский народ. Теперь нас связывают дружеские отношения.

Надеюсь, совет директоров и руководство клуба поймут мою ситуацию. Предполагаю, что смогу помочь «Трактору» в будущем», – приводит пресс-служба клуба слова Бердыева.