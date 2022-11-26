Ротенберг представил Бердыева игрокам «Сочи» в качестве главного тренера
Курбан Бердыев станет главным тренером «Сочи».
Борис Ротенберг представил 70-летнего специалиста футболистам «Сочи» в качестве нового главного тренера. В ближайшее время о назначении Бердыева объявят официально, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что назначить Бердыева тренером попросили лидеры «Сочи».
До «Сочи» Бердыев работал с «Рубином» и «Ростовом».
После 17 проведенных туров «Сочи» набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
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