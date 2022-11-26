Ротенберг представил Бердыева игрокам «Сочи» в качестве главного тренера

станет главным тренером .

представил 70-летнего специалиста футболистам «Сочи» в качестве нового главного тренера. В ближайшее время о назначении Бердыева объявят официально, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что назначить Бердыева тренером попросили лидеры «Сочи».

До «Сочи» Бердыев работал с «Рубином» и «Ростовом».

После 17 проведенных туров «Сочи» набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир .