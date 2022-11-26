Владелец подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером.

– Борис Романович, вы подтверждаете, что утвержден в роли главного тренера ФК «Сочи»?

– Да. Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба.

А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев – это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться

– На какой срок подписан контракт?

– Контракт подписан на 2,5 года.

– Тренерский штаб будет собран Курбаном Бекиевичем?

– Курбан Бекиевич изучит текущий штаб клуба. Многие из наших специалистов имеют прямое отношение к завоеванию серебряных медалей чемпионата – хотим дать им шанс.

Но это не означает, что новый главный тренер не будет иметь возможности вводить новых специалистов в штаб – будем изучать каждую кандидатуру индивидуально. Для профессионалов наши двери всегда открыты.

– Функционал Бердывева в «Сочи» исключительно тренерский? Или он будет совмещать функции менеджера, как это было в иранском «Тракторе»?

– Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды. Он будет помогать во всех аспектах развития клуба, – сказал Ротенберг.

В первой части сезона пост главного тренера занимал , старшего тренера – Вадим Гаранин. После 17 проведенных туров команда набрала 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир .