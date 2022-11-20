Шомуродов считает Россию и Узбекистан равными по силе: «По сегодняшнему матчу можно так сказать»

Форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил игру команды с Россией (0:0).

– Равные ли команды по силе?

– По сегодняшнему матчу можно сказать – да. Мы знаем, что Россия – сильная команда.

– Удивила ли чем-то сборная России?

– Мы играли в свою игру. Действовали так, как хотели и думали.

– Довольны ли результатом?

– Всегда хочется выиграть, но главное, что не проиграли. Игрой тренер доволен, да.

– Что вы думаете про неназначенный пенальти в концовке?

– Ну, это один из моментов. Казалось, что был пенальти. Но посмотрим еще.

– О чем говорили с Карпиным?

– Обо всем. О том, что в было, как в «Роме», – сказал Шомуродов.