Шомуродов считает Россию и Узбекистан равными по силе: «По сегодняшнему матчу можно так сказать»
Форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил игру команды с Россией (0:0).
– Равные ли команды по силе?
– По сегодняшнему матчу можно сказать – да. Мы знаем, что Россия – сильная команда.
– Удивила ли чем-то сборная России?
– Мы играли в свою игру. Действовали так, как хотели и думали.
– Довольны ли результатом?
– Всегда хочется выиграть, но главное, что не проиграли. Игрой тренер доволен, да.
– Что вы думаете про неназначенный пенальти в концовке?
– Ну, это один из моментов. Казалось, что был пенальти. Но посмотрим еще.
– О чем говорили с Карпиным?
– Обо всем. О том, что в «Ростове» было, как в «Роме», – сказал Шомуродов.
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