Кроос определится с будущим в феврале. Тони либо продлит контракт с «Реалом», либо завершит карьеру

определится со своим будущим в феврале.

Контракт немецкого полузащитника с « » истекает летом 2023 года. Как сообщает Marca, Кроос не планирует уходить из мадридского клуба. Он может продлить контракт с «Реалом» или закончить карьеру.

Тренер мадридцев Карло Анчелотти надеется, что 32-летний хавбек останется. Окончательное решение Кроос примет в феврале.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже подготовил контракт для игрока.

В этом сезоне Ла Лиги Кроос провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь.