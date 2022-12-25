Кроос определится с будущим в феврале. Тони либо продлит контракт с «Реалом», либо завершит карьеру

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос определится со своим будущим в феврале.

Контракт немецкого полузащитника с «Реалом» истекает летом 2023 года. Как сообщает Marca, Кроос не планирует уходить из мадридского клуба. Он может продлить контракт с «Реалом» или закончить карьеру.

Тренер мадридцев Карло Анчелотти надеется, что 32-летний хавбек останется. Окончательное решение Кроос примет в феврале.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже подготовил контракт для игрока.

В этом сезоне Ла Лиги Кроос провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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18 комментариев

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Вакилич
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Ответ Данил Колпиков
Немецкий прагматизм. Лам тоже рано завершил
Всё же в 34..
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corazón blanco
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Очень надеюсь, что все же Тони примет решение о продлении контракта, хотя бы на год, очень хочется ещё понаслаждаться его игрой и гениальными передачами. Первую часть этого сезона провел на отличном уровне.
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Данил Колпиков
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Ответ Sanan1908
Ещё 3 года вполне может играть на высоком уровне. Куда он так спешит (
Немецкий прагматизм. Лам тоже рано завершил
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Team_Coach
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Столько сильных футболистов скоро завершат карьеру. Эх, как же время летит и беспощадно.
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Val Smith
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Ответ Sanan1908
Ещё 3 года вполне может играть на высоком уровне. Куда он так спешит (
Он ещё говорил что не хочет накапливать травмы и мучиться потом с ними по окончанию карьеры. Человек хочет на своих условиях закончить карьеру. Немцы в принципе прогматичны. Это некоторые кого футбол вытащил из-за черты бедности готовы играть через нехачу.
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perfekte
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Легенда, мистер точность! Надежда огромная на то что останется.
баварец, поднявший Реал.
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Artuom Batishev
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Ответ Дворец культуры Центральный
Речь о Тони Кроосе, а не о Гави
Ну так Гави пока и до такого статуса не дорос) лишь подающий надежды, не более
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Инженер Управляющий
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Ответ Sanan1908
Ещё 3 года вполне может играть на высоком уровне. Куда он так спешит (
У Тони 3 детей, старшему сыну 10 лет, вполне возможно что хочет уделять время семье. Всё что можно он уже выиграл. Как многодетный отец, прекрасно его понимаю, если есть возможность, банковский счёт и пассивный доход позволяют, то вкладывать своё время в детей это лучшее решение.
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Jordan95
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Уйдёт, как и многие немцы рано на пенсию. Станет спортдтректором в какой-то из команд монопольной лиги.
Ну и конечно начнёт учить всех жизни и тереть за ценности, в стиле ботаника Лама.

В принципе с этим персонажем все стало ясно ещё после ситуации с маской Аубамеянга. На этом ЧМ Тони был бы очень к месту, эталонный левак.

Ну, а футболист классный конечно, хоть и переоцененный . За счёт гения Модрича построил великую карьеру. Лука вообще сделал этот Реал своим присутствием. Поставь на место Тони условного Ковачича или Ракитича ничего не изменилось бы. Это показывают ЧМ, где 55 летний Модрич тащит свою сборную к медалям на двух ЧМ.
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Raul14
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Ответ j30
середняк
Чемпион Мира, пятикратный победитель ЛЧ, 5 раз суперкубок Европы, 5 КЧМ. И в этих победах он один из главных!

Всем такого середняка...
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perfekte
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Легенда, мистер точность! Надежда огромная на то что останется.
супер-топ, Король бильярдных голов.
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Дворец культуры Центральный
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Ответ j30
середняк
Речь о Тони Кроосе, а не о Гави
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Sanan1908
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Ещё 3 года вполне может играть на высоком уровне. Куда он так спешит (
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Фарид Харисов
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Ответ Anton Kortenko
слабенький Кроос. в 32 устал.
Абсолютно всем всё доказал ещё 8 лет назад, когда выиграл каждый важный трофей будучи основным в Баварии и сборной.

Так что не слабенький, а очень сильненький, и не желающий играть до старости ради лишних миллионов
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Легенда, мистер точность! Надежда огромная на то что останется.
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Anton Kortenko
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слабенький Кроос. в 32 устал.
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Искуственный интеллект
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Надо определенно продлять,еще много пользы принесет!
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