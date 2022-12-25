Кроос определится с будущим в феврале. Тони либо продлит контракт с «Реалом», либо завершит карьеру
Тони Кроос определится со своим будущим в феврале.
Контракт немецкого полузащитника с «Реалом» истекает летом 2023 года. Как сообщает Marca, Кроос не планирует уходить из мадридского клуба. Он может продлить контракт с «Реалом» или закончить карьеру.
Тренер мадридцев Карло Анчелотти надеется, что 32-летний хавбек останется. Окончательное решение Кроос примет в феврале.
Ранее сообщалось, что «Реал» уже подготовил контракт для игрока.
В этом сезоне Ла Лиги Кроос провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Ну и конечно начнёт учить всех жизни и тереть за ценности, в стиле ботаника Лама.
В принципе с этим персонажем все стало ясно ещё после ситуации с маской Аубамеянга. На этом ЧМ Тони был бы очень к месту, эталонный левак.
Ну, а футболист классный конечно, хоть и переоцененный . За счёт гения Модрича построил великую карьеру. Лука вообще сделал этот Реал своим присутствием. Поставь на место Тони условного Ковачича или Ракитича ничего не изменилось бы. Это показывают ЧМ, где 55 летний Модрич тащит свою сборную к медалям на двух ЧМ.
Всем такого середняка...
Так что не слабенький, а очень сильненький, и не желающий играть до старости ради лишних миллионов