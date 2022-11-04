Кроос в первые месяцы 2023 года решит, продолжит ли карьеру. «Реал» уже подготовил для него контракт
«Реал» готов предложить Тони Кроосу новый контракт.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб уже подготовил проект контракта для полузащитника на случай, если он решит продолжить карьеру и отыграть за «Реал» еще сезон.
Окончательное решение по этому поводу зависит лишь от Крооса. Ожидается, что ключевыми для решения хавбека о продолжении или завершении карьеры станут первые месяцы 2023 года.
Срок действующего контракта немца истекает летом 2023 года.
В этом сезоне 32-летний полузащитник провел 17 матчей в составе «Реала» и сделал три голевые передачи. Его полная статистика доступна по ссылке.
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