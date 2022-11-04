Кроос в первые месяцы 2023 года решит, продолжит ли карьеру. «Реал» уже подготовил для него контракт

готов предложить новый контракт.

Как пишет журналист , мадридский клуб уже подготовил проект контракта для полузащитника на случай, если он решит продолжить карьеру и отыграть за «Реал» еще сезон.

Окончательное решение по этому поводу зависит лишь от Крооса. Ожидается, что ключевыми для решения хавбека о продолжении или завершении карьеры станут первые месяцы 2023 года.

Срок действующего контракта немца истекает летом 2023 года.

В этом сезоне 32-летний полузащитник провел 17 матчей в составе «Реала» и сделал три голевые передачи. Его полная статистика доступна по ссылке.