Кроос сказал, что 5 побед в ЛЧ для него важнее выигранного ЧМ-2014: «Это особенное достижение, я люблю стабильность»

сказал, что 5 побед в для него важнее выигранного чемпионата мира.

«Я бы выбрал пять побед в Лиге чемпионов. Дело в количестве – я всегда люблю стабильность. Пять побед в этом турнире за восемь лет – это особенное достижение.

Этот вопрос был не очень тяжелым», – сказал полузащитник «Реала» со смехом.

Кроос выиграл Лигу чемпионов с «Баварией в сезоне-2012/13, а затем четыре раза победил в этом турнире в составе мадридского (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21).

В 2014 году хавбек стал чемпионом мира в составе сборной .