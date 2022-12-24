Орлов надеется на победу «Зенита» в азиатской ЛЧ: «Но будет сложно, есть сильные японские и корейские клубы»

Теги Зенит РФС Геннадий Орлов Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Аксель Витцель Халк Матч ТВ Футбол

Геннадий Орлов высказался о возможном участии «Зенита» в азиатской Лиге чемпионов.

– Легионеры не разбегутся, когда поймут, что надо летать в Киргизию, Таджикистан или Мьянму?

– Легионеры приезжают в том числе за деньгами. Когда они приезжали в «Зенит», для них манком была Лига чемпионов. Посмотрим, это личное дело футболистов: как они решат, так и будет.

– Верите, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов, пусть и азиатскую?

– Хотел бы очень надеяться на это. Но будет очень сложно. В Азии много легионеров. Халк и Витцель играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная, – отметил комментатор.

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45 комментариев

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Slavnov
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Ответ justbored
вы хотите сказать, они это РАДИ ДЕНЕГ?!
да нет,что вы,ради побед и славы в лиге чемпионов
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Pelerin
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Какой же флюгер... истинный газпромовец
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s_h_a_m_a_n
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Ответ justbored
В том-то и дело, что они слишком рядом.
🤣🤣🤣🤣👍
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justbored
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Ответ s_h_a_m_a_n
Терюшкова с Родниной в гости ждёшь?
В том-то и дело, что они слишком рядом.
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Илья Савчук
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Сколько можно спрашивать дедов с деменцией? То терюшков, теперь это ...
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And-Rover
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Ответ justbored
40 миллионов евро которые Газпром заносил УЕФА способны решить отдельные вопросы логистики.
На эти деньги несколько скромных стадионов в России можно возвести.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ justbored
Ещё бы столицу в Хабаровск перенести, и мне больше нечего будет требовать от жизни.
Терюшкова с Родниной в гости ждёшь?
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justbored
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Ещё бы столицу в Хабаровск перенести, и мне больше нечего будет требовать от жизни.
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justbored
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Ответ Slavnov
как же смешны высказывания,про то что зенит был для легионеров интересен,потому что команда играла в лиге чемпионов,все мы знаем как играл зенит в лиге чемпионов,это позор,а не дополнительная мотивация для иностранцев,проигрывать всем подряд и год за годом биться за 3 место,мечта любого лега
вы хотите сказать, они это РАДИ ДЕНЕГ?!
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Slavnov
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как же смешны высказывания,про то что зенит был для легионеров интересен,потому что команда играла в лиге чемпионов,все мы знаем как играл зенит в лиге чемпионов,это позор,а не дополнительная мотивация для иностранцев,проигрывать всем подряд и год за годом биться за 3 место,мечта любого лега
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Марат Дождев
Согласен, 4 финала в итоге, один выигранный
5 раз участвовали-4 финала.
Это шикарное достижение.
Англичане курят в сторонке
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justbored
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Ответ angry horse
Там убогий формат турнира в Азии 🤔
40 миллионов евро которые Газпром заносил УЕФА способны решить отдельные вопросы логистики.
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Марат Дождев
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Ответ s_h_a_m_a_n
Клубы согласен. А сборная одна из самых титулованных в ЧЕ.
В этом плане да, 4 финала, один выигранный
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Марат Дождев
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Ответ s_h_a_m_a_n
Клубы согласен. А сборная одна из самых титулованных в ЧЕ.
Согласен, 4 финала в итоге, один выигранный
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Марат Дождев
Да и СССР только 3 Кубка кубков в активе и плюс финал, даже до Кубка чемпионов или Кубка УЕФА до финала не доходили.... Увы, футбол не наш вид спорта, хоккей другое дело, в СССР мы хоть были средними середняками, сейчас мы аутсайдеры
Клубы согласен. А сборная одна из самых титулованных в ЧЕ.
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Марат Дождев
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Ответ Вадим Григорьев
4 место само себя не займет
Имеешь ввиду 1966 год? Да согласен высшее достижение наше...
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Берни Парент
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https://www.youtube.com/watch?v=zlrlaQl0GFs

Жду матчи против корейцев и японцев))
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Марат Дождев
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Ответ Марат Дождев
Кстати когда союз начал впервые участвовать в еврокубках? Кажется в 65 году, а до этого вообще не участвовал, это к тому, что ничего страшного, один фиг огребаем по полной....
Да и СССР только 3 Кубка кубков в активе и плюс финал, даже до Кубка чемпионов или Кубка УЕФА до финала не доходили.... Увы, футбол не наш вид спорта, хоккей другое дело, в СССР мы хоть были средними середняками, сейчас мы аутсайдеры
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angry horse
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Там убогий формат турнира в Азии 🤔
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Вадим Григорьев
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Ответ Марат Дождев
Боюсь у Зенита в в Азии будут проблемы..
4 место само себя не займет
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Фут.Боль
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Хорошо, что Орлов на пенсии и не будет комментировать возможные матчи Зенита в Азии. Это было бы эпично.
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Вадим Григорьев
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Ответ Назар Игорь
Геннадий Сергеевич уже делит шкуру не убитого медведя.
Геннадий Сергеевич знатный представитель питерского сектантства
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Марат Дождев
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Кстати когда союз начал впервые участвовать в еврокубках? Кажется в 65 году, а до этого вообще не участвовал, это к тому, что ничего страшного, один фиг огребаем по полной....
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justbored
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Ну раз флюгель уже примеривается, вопрос решённый. #СлаваГазпрому
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sebastian1410
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Не исключено, что мы выйдем из УЕФА, но в АФК большинством голосов нам откажут. Куда дальше пойдем? В конфедерацию Антарктиды?
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