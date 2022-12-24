Орлов надеется на победу «Зенита» в азиатской ЛЧ: «Но будет сложно, есть сильные японские и корейские клубы»

высказался о возможном участии « » в азиатской Лиге чемпионов.

– Легионеры не разбегутся, когда поймут, что надо летать в Киргизию, Таджикистан или Мьянму?

– Легионеры приезжают в том числе за деньгами. Когда они приезжали в «Зенит», для них манком была чемпионов. Посмотрим, это личное дело футболистов: как они решат, так и будет.

– Верите, что «Зенит» выиграет Лигу чемпионов, пусть и азиатскую?

– Хотел бы очень надеяться на это. Но будет очень сложно. В Азии много легионеров. Халк и играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная, – отметил комментатор.