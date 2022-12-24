Дасаев об РФС в Азии: «Перейдем, займем 1-е место, допустим. А если ФИФА все равно не пустит на ЧМ?»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев опасается перехода в АФК.

«Я не могу сказать, перейдем в азиатскую конфедерацию или нет. Допустим, мы перейдем туда. Займем первое место и выйдем на чемпионат мира. А если нас все равно туда не пустят? Если санкции у нас будут? Правильно? Мне трудно понять.

Я не говорю, что нет смысла менять конфедерацию. Если нас никуда не пускают, естественно, надо где-то играть и что-то надо делать. Переход – это один из выходов. Даже если через азиатскую конфедерацию мы выйдем на чемпионат мира.

Но что, если на нас будут санкции и все равно не пустит Россию? У руководителей больше информации, чем у нас. Наверное, в РФС все продумали и решили», – заявил Дасаев.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего