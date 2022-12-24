Дасаев об РФС в Азии: «Перейдем, займем 1-е место, допустим. А если ФИФА все равно не пустит на ЧМ?»

Теги Ринат Дасаев Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Чемпионат.com Футбол

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев опасается перехода РФС в АФК.

«Я не могу сказать, перейдем в азиатскую конфедерацию или нет. Допустим, мы перейдем туда. Займем первое место и выйдем на чемпионат мира. А если нас все равно туда не пустят? Если санкции у нас будут? Правильно? Мне трудно понять.

Я не говорю, что нет смысла менять конфедерацию. Если нас никуда не пускают, естественно, надо где-то играть и что-то надо делать. Переход – это один из выходов. Даже если через азиатскую конфедерацию мы выйдем на чемпионат мира.

Но что, если на нас будут санкции и ФИФА все равно не пустит Россию? У руководителей больше информации, чем у нас. Наверное, в РФС все продумали и решили», – заявил Дасаев.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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16 комментариев

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s_h_a_m_a_n
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Ответ mad butcher
На что? На игры в Азиатской зоне? Разве?
Ты же на ЧМ собрался?
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mad butcher
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Ответ s_h_a_m_a_n
Нужно согласие ФИФА.
На что? На игры в Азиатской зоне? Разве?
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poolshh
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Ну хоть посмеёмся
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s_h_a_m_a_n
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Ответ mad butcher
А там каким образом принимаются решения?
Нужно согласие ФИФА.
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WhatZ
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Ответ Миша Иванов
Зато будут отборочные игры, это уже плюс.
А какой толк от этого, если результат заранее известен? Без мотивации играть очень интересно...тем более когда в соперниках может быть Бутан, Восточный Тимор или Гонконг
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mad butcher
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Ответ Insan
Да не пойдет азиатская конфедерация против ФИФА из-за России. Кто дал гарантию что Россию примут в Азию?!
А там каким образом принимаются решения?
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mad butcher
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Ответ MikhaL
Руководители у нас не думают, а выполняют приказы партии и волю верховного бункерожителя.
У вас, это где?
У нас, думают. Во всяком случае на серьезных должностях.
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Insan
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Да не пойдет азиатская конфедерация против ФИФА из-за России. Кто дал гарантию что Россию примут в Азию?!
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mad butcher
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Ответ Wesley
Конечно, руководители все продумали, разве были когда-то примеры обратного? Кубок Азии за 3 дня возьмем!
Давай тебя изберем?
Ты же умнее?
Знаешь, как решить проблему?
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mad butcher
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Сборные команды хоть будут играть.
И клубы участвовать в турнирах.
Сидеть без международных игр - так себе идея.
УЕФА - полностью себя дискредитировала. Политическая ангажированная проститутка.
Так что вариантов нет. Ждать там не чего.
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MikhaL
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Руководители у нас не думают, а выполняют приказы партии и волю верховного бункерожителя.
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Marky777
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Стало доходить? Да неужели
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s_h_a_m_a_n
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В РФС такие" продуманы" сидят...
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Мистер Уайт
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Тогда захерачим по ФИФА ядеркой и на ЧМ не поедет никто.
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Миша Иванов
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Зато будут отборочные игры, это уже плюс.
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Wesley
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Конечно, руководители все продумали, разве были когда-то примеры обратного? Кубок Азии за 3 дня возьмем!
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